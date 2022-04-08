https://ria.ru/20220408/kaluga-1782589895.html

Калужские депутаты назначили допвыплаты участникам спецоперации на Украине

Калужские депутаты назначили допвыплаты участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 08.04.2022

Калужские депутаты назначили допвыплаты участникам спецоперации на Украине

Депутаты Заксобрания Калужской области назначили региональные единовременные выплаты участникам спецоперации на Украине – получившим ранения положено от 300 до... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:29

2022-04-08T18:29

2022-04-08T18:29

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КАЛУГА, 8 апр – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Калужской области назначили региональные единовременные выплаты участникам спецоперации на Украине – получившим ранения положено от 300 до 500 тысяч рублей, 1 миллион рублей выплатят семьям погибших, сообщает пресс-служба Заксобрания.Сообщается, что в пятницу состоялось заседание сессии Заксобрания, на котором депутаты назначили выплаты военным и сотрудникам Росгвардии – жителям Калужской области, принимающим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины."Если человек был ранен и стал инвалидом I группы, выплата составит 500 тысяч рублей, II, III группы – 300 тысяч рублей. Выплата родственникам погибших составит 1 миллион рублей. Эти выплаты будут идти в дополнение к федеральным", - цитирует пресс-служба председателя Заксобрания Геннадия Новосельцева.В числе других важных инициатив, принятых на заседании – внесение изменений в закон об областном бюджете на 2022 год. "Теперь все контракты стоимостью более 50 миллионов рублей будут переведены на казначейское сопровождение. Ввиду того, что авансирование по госконтрактам теперь может составлять 90%, это важная мера, чтобы обеспечить контроль над расходованием бюджетных средств", - заявил Геннадий Новосельцев.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Он добавил, что военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Президент также отметил, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773686152.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/kaluga-1773104563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, калуга, калужская область, россия