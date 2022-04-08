https://ria.ru/20220408/kaliningrad-1782500467.html
Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда
Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда - РИА Новости, 08.04.2022
Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда, отметив, что... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:24
2022-04-08T13:24
2022-04-08T13:24
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литва
евросоюз
калининградская область
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дмитрий песков
польша
белоруссия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда, отметив, что официальных решений по этому поводу пока нет."Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о предлагаемых в ЕС вариантах транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы.Ранее со ссылкой на посла Украины в Польше сообщалось, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Белоруссией и РФ. Сообщалось также, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.
https://ria.ru/20220406/kaliningrad-1782107900.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда
Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда