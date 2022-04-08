https://ria.ru/20220408/kaliningrad-1782500467.html

Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда

Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда - РИА Новости, 08.04.2022

Песков не стал комментировать планы Литвы о блокаде Калининграда

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда, отметив, что... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:24

2022-04-08T13:24

2022-04-08T13:24

россия

литва

евросоюз

калининградская область

калининград

дмитрий песков

польша

белоруссия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда, отметив, что официальных решений по этому поводу пока нет."Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о предлагаемых в ЕС вариантах транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы.Ранее со ссылкой на посла Украины в Польше сообщалось, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Белоруссией и РФ. Сообщалось также, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220406/kaliningrad-1782107900.html

россия

литва

калининградская область

калининград

польша

белоруссия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, литва, евросоюз, калининградская область, калининград, дмитрий песков, польша, белоруссия, в мире