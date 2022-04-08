https://ria.ru/20220408/kadyrov-1782466053.html

Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов

Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов - РИА Новости, 08.04.2022

Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов

Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:30

2022-04-08T11:30

2022-04-08T13:07

рамзан кадыров

мариуполь

в мире

вооруженные силы рф

госдума рф

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость", — написал он.По его словам, завершающую фазу спецоперации в Мариуполе обсуждали на оперативном совещании с командирами всех отрядов. Депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму укрытий боевиков."В режиме видеосвязи я пообщался с нашими братьями, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам", — добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. Значительная их часть — это националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220408/azovstal-1782419553.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров: Мариуполь освобожден на 98 процентов Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. 2022-04-08T11:30 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рамзан кадыров, мариуполь, в мире, вооруженные силы рф, госдума рф, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), адам делимханов