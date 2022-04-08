https://ria.ru/20220408/kadyrov-1782466053.html
Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов
Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов - РИА Новости, 08.04.2022
Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов
Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:30
2022-04-08T11:30
2022-04-08T13:07
рамзан кадыров
мариуполь
в мире
вооруженные силы рф
госдума рф
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782494945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29472bbe665c84338e672f62b7c3313e.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость", — написал он.По его словам, завершающую фазу спецоперации в Мариуполе обсуждали на оперативном совещании с командирами всех отрядов. Депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму укрытий боевиков."В режиме видеосвязи я пообщался с нашими братьями, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам", — добавил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Бои за освобождение Мариуполя идут уже больше месяца. Большую часть города удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе "Азовстали", где, по сведениям Народной милиции ЛНР, укрываются около трех с половиной тысяч боевиков. Значительная их часть — это националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220408/azovstal-1782419553.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782494945_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9f67941fedcbc8ec55c744e85ff8f0d.jpg
Кадыров: Мариуполь освобожден на 98 процентов
Мариуполь освобожден на 98 процентов, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
2022-04-08T11:30
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, мариуполь, в мире, вооруженные силы рф, госдума рф, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), адам делимханов
11:30 08.04.2022 (обновлено: 13:07 08.04.2022)
Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов
Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистов на 98 процентов