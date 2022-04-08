https://ria.ru/20220408/izyatie-1782561350.html

В Госдуму внесли проект о праве изымать собственность недружественных стран

В Госдуму внесли проект о праве изымать собственность недружественных стран - РИА Новости, 08.04.2022

В Госдуму внесли проект о праве изымать собственность недружественных стран

Госсовет Республики Крым внес в пятницу в Госдуму законопроект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:35

2022-04-08T16:35

2022-04-08T17:38

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общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госсовет Республики Крым внес в пятницу в Госдуму законопроект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежали недружественным России странам или их гражданам, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Изменения предлагаются в Гражданский кодекс РФ. Так, законопроект предусматривает возможность принудительного изъятия в собственность российских регионов объектов права собственности в России и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам или лицам, связанным с ними, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. Отмечается, что принудительное изъятие имущества предлагается осуществлять без выплаты компенсации стоимости таких объектов.Как указано в тексте законопроекта, в частности речь идет об объектах права собственности, к которым относятся движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы). Кроме того, законопроектом предусматривается наделение органов госвласти субъектов РФ своими законами определять порядок национализации имущества, а также определять орган госвласти субъекта РФ, уполномоченный на принятие решения о принудительном изъятии.Также замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко выступил с поддержкой данной инициативы. "Поддерживаю данную инициативу", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, россия, общество, санкции в отношении россии