https://ria.ru/20220408/izrail-1782522399.html

В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом

В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.04.2022

В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил после теракта в Тель-Авиве о предоставлении "полной свободы действий" силам безопасности в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:34

2022-04-08T14:34

2022-04-08T14:39

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил после теракта в Тель-Авиве о предоставлении "полной свободы действий" силам безопасности в борьбе с терроризмом.В результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, всего было ранено 12 человек. В ходе совещания с участием Беннета было принято решение перебросить крупные силы армии и полиции в Тель-Авив. СМИ утром в пятницу сообщили со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК), что террорист ликвидирован в результате перестрелки в тель-авивском пригороде Яффа."На исходе этой долгой ночи наши силы обнаружили террориста и уничтожили его… Мы знаем, что речь идет о 29-летнем террористе из Дженина, не принадлежащем к какой-либо организации, но кто-то помогал ему как в подготовке, так и в получении оружия. Каждый убийца будет знать, что мы до него доберемся. Любой, кто помогает террористам, должен знать, что цена, которую он заплатит, будет очень высока. Я видел, как отец террориста призывал к продолжению насилия и гордился своим сыном-убийцей", - сказал Беннет в ходе совместного заявления с министром обороны Бени Ганцем и министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом.Премьер-министр отметил, что хотя данный инцидент в Тель-Авиве исчерпан, бдительность не снижается ни в этом городе, ни в других частях страны."Сегодня утром мы провели оценку ситуации с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и всеми руководителями сил безопасности. Мы предоставляем полную свободу действий Армии Израиля, ШАБАКу и всем силам безопасности, чтобы искоренить террор. Нет и не будет ограничений для этой войны", - добавил Беннет.

https://ria.ru/20220408/izrail-1782425397.html

https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, тель-авив, бени ганц, нафтали беннет