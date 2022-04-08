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В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.04.2022
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В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом
В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.04.2022
В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил после теракта в Тель-Авиве о предоставлении "полной свободы действий" силам безопасности в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:34
2022-04-08T14:39
в мире
израиль
тель-авив
бени ганц
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил после теракта в Тель-Авиве о предоставлении "полной свободы действий" силам безопасности в борьбе с терроризмом.В результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, всего было ранено 12 человек. В ходе совещания с участием Беннета было принято решение перебросить крупные силы армии и полиции в Тель-Авив. СМИ утром в пятницу сообщили со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК), что террорист ликвидирован в результате перестрелки в тель-авивском пригороде Яффа."На исходе этой долгой ночи наши силы обнаружили террориста и уничтожили его… Мы знаем, что речь идет о 29-летнем террористе из Дженина, не принадлежащем к какой-либо организации, но кто-то помогал ему как в подготовке, так и в получении оружия. Каждый убийца будет знать, что мы до него доберемся. Любой, кто помогает террористам, должен знать, что цена, которую он заплатит, будет очень высока. Я видел, как отец террориста призывал к продолжению насилия и гордился своим сыном-убийцей", - сказал Беннет в ходе совместного заявления с министром обороны Бени Ганцем и министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом.Премьер-министр отметил, что хотя данный инцидент в Тель-Авиве исчерпан, бдительность не снижается ни в этом городе, ни в других частях страны."Сегодня утром мы провели оценку ситуации с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и всеми руководителями сил безопасности. Мы предоставляем полную свободу действий Армии Израиля, ШАБАКу и всем силам безопасности, чтобы искоренить террор. Нет и не будет ограничений для этой войны", - добавил Беннет.
https://ria.ru/20220408/izrail-1782425397.html
https://ria.ru/20220328/terrorizm-1780391237.html
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в мире, израиль, тель-авив, бени ганц, нафтали беннет
14:34 08.04.2022 (обновлено: 14:39 08.04.2022)
 
В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом

Премьер Израиля Беннет заявил о полной свободе действий силовиков в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил после теракта в Тель-Авиве о предоставлении "полной свободы действий" силам безопасности в борьбе с терроризмом.
В результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, всего было ранено 12 человек. В ходе совещания с участием Беннета было принято решение перебросить крупные силы армии и полиции в Тель-Авив. СМИ утром в пятницу сообщили со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК), что террорист ликвидирован в результате перестрелки в тель-авивском пригороде Яффа.
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
07:02
СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве
"На исходе этой долгой ночи наши силы обнаружили террориста и уничтожили его… Мы знаем, что речь идет о 29-летнем террористе из Дженина, не принадлежащем к какой-либо организации, но кто-то помогал ему как в подготовке, так и в получении оружия. Каждый убийца будет знать, что мы до него доберемся. Любой, кто помогает террористам, должен знать, что цена, которую он заплатит, будет очень высока. Я видел, как отец террориста призывал к продолжению насилия и гордился своим сыном-убийцей", - сказал Беннет в ходе совместного заявления с министром обороны Бени Ганцем и министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом.
Премьер-министр отметил, что хотя данный инцидент в Тель-Авиве исчерпан, бдительность не снижается ни в этом городе, ни в других частях страны.
"Сегодня утром мы провели оценку ситуации с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и всеми руководителями сил безопасности. Мы предоставляем полную свободу действий Армии Израиля, ШАБАКу и всем силам безопасности, чтобы искоренить террор. Нет и не будет ограничений для этой войны", - добавил Беннет.
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 08:17
Террористы ИГ* взяли ответственность за стрельбу в Израиле
 
В миреИзраильТель-АвивБени ГанцНафтали Беннет
 
 
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