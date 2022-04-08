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Солдаты ВСУ растоптали Красный флаг на глазах у встретивших их стариков - РИА Новости, 08.04.2022
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Солдаты ВСУ растоптали Красный флаг на глазах у встретивших их стариков
Солдаты ВСУ растоптали Красный флаг на глазах у встретивших их стариков - РИА Новости, 08.04.2022
Солдаты ВСУ растоптали Красный флаг на глазах у встретивших их стариков
Военнослужащие ВСУ издевались над пожилыми мужчиной и женщиной, принявших их за российских солдат и встретивших с Красным флагом. Соответствующее видео... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T02:30
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ издевались над пожилыми мужчиной и женщиной, принявших их за российских солдат и встретивших с Красным флагом. Соответствующее видео опубликовал "Первый канал".На записи видно, как украинские военные подошли к старикам и начали их расспрашивать о флаге. После этого один из солдат предложил пенсионерке гуманитарную помощь, которую он "готов передать прямо сейчас". Второй военный предложил женщине освободить руки и забрал у нее флаг. После этого он встал на знамя ногами и принялся его топтать со словами "Слава Украине!".Женщина отказалась принимать продукты, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.Когда именно и где произошел инцидент, не уточняетсяРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
02:30 08.04.2022
 
Солдаты ВСУ растоптали Красный флаг на глазах у встретивших их стариков

Старики встретили солдат ВСУ с Красным флагом и отказались принять еду после издевательств

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ издевались над пожилыми мужчиной и женщиной, принявших их за российских солдат и встретивших с Красным флагом. Соответствующее видео опубликовал "Первый канал".
На записи видно, как украинские военные подошли к старикам и начали их расспрашивать о флаге. После этого один из солдат предложил пенсионерке гуманитарную помощь, которую он "готов передать прямо сейчас". Второй военный предложил женщине освободить руки и забрал у нее флаг. После этого он встал на знамя ногами и принялся его топтать со словами "Слава Украине!".
Женщина отказалась принимать продукты, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.
Когда именно и где произошел инцидент, не уточняется
Одесский морской порт в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:15
Минобороны России показало новые факты зверств бандеровцев в 1940-х годах
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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