https://ria.ru/20220408/iskusstvo-1782503442.html

МИД Финляндии разрешил вернуть предметы искусства в Россию

МИД Финляндии разрешил вернуть предметы искусства в Россию - РИА Новости, 08.04.2022

МИД Финляндии разрешил вернуть предметы искусства в Россию

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило вернуть России произведения искусства из музейных коллекций, задержанные на таможне. Об этом сообщается на... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:36

2022-04-08T13:36

2022-04-08T14:36

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

культура

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии разрешило вернуть России произведения искусства из музейных коллекций, задержанные на таможне. Об этом сообщается на сайте ведомства."Новые санкции Европейского союза были приняты и будут опубликованы позже в Официальном журнале ЕС. Законодательные изменения вступят в силу 9 апреля 2022 года, и эти изменения будут включать в себя возможность для государств-членов выдавать разрешения на вывоз или иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество, в Россию", — говорится в релизе.В начале апреля стало известно, что финская таможня задержала три груза с картинами, скульптурами, антиквариатом и другими произведениями искусства — экспонатами, которые возвращались в Россию после зарубежных выставок. В Хельсинки объяснили свои действия санкциями, которые ввел Евросоюз.Накануне российский МИД вызвал к себе посла Антти Хелантеря и выразил ему протест. Министр иностранных дел Финляндии, со своей стороны, отметил, что все ценности должны вернуться в Россию.В Министерстве культуры рассказали, что речь идет о об экспонатах двух выставок. Одна из них, "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии", завершилась в Галерее Пьяцца Скала в Милане 27 марта. Там были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, музеев Царского Села, Павловска и Гатчины.Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября по 23 марта. Там можно было увидеть работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Помимо этого, в число экспонатов входят и произведения из ГМИИ имени А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.

https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782177609.html

https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии