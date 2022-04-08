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Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения - РИА Новости, 08.04.2022
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https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782592340.html
Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения
Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения - РИА Новости, 08.04.2022
Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения
Двенадцать субъектов России выразили готовность совместно работать в Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения, сообщил губернатор Рязанской области... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:42
2022-04-08T18:42
рязанская область
экономика
россия
рязанская область
агентство по технологическому развитию
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Двенадцать субъектов России выразили готовность совместно работать в Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.С инициативой создания ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России Любимов выступил в марте текущего года. Целью организации, по его мнению, должно стать выстраивание новых логистических и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.По данным правительства Рязанской области, в пятницу состоялось подписание соглашения о создании координационного совета "Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России" между правительством региона и организациями, которые в числе первых выразили готовность присоединиться к новой структуре. Документ скрепили подписями Любимов, исполнительный директор Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин, заместитель гендиректора Агентства по технологическому развитию Антон Подкуйко и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко."Таких колоссальных возможностей при господдержке расширять наши производства за счет замещения выпадающих "импортных" игроков и запускать новые кооперационные связи – в современной истории еще не было... Реализация нашей инициативы по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения только усилит общий тренд, расширит поле возможностей для бизнеса. Это делается для предприятий. 12 регионов уже выразили готовность совместно работать", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.Губернатор добавил, что сейчас необходимо обеспечить максимально подробный и детальный сбор информации с мест по проблемам нехватки оборудования, сырья и комплектующих, проанализировать потребности с тем, чтобы системно подойти к принятию решений о запуске новых производственных мощностей нужного направления. Благодаря соглашению будут взаимодоступны и меры поддержки, которые действуют в регионах и реализуются организациями-участниками ассоциации.
https://ria.ru/20220404/opk-1781688770.html
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экономика, россия, рязанская область, агентство по технологическому развитию, николай любимов
18:42 08.04.2022
 
Губернатор Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения

Глава Рязанской области Любимов: 12 регионов готовы войти в ассоциацию импортозамещения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Двенадцать субъектов России выразили готовность совместно работать в Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
С инициативой создания ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России Любимов выступил в марте текущего года. Целью организации, по его мнению, должно стать выстраивание новых логистических и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.
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По данным правительства Рязанской области, в пятницу состоялось подписание соглашения о создании координационного совета "Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России" между правительством региона и организациями, которые в числе первых выразили готовность присоединиться к новой структуре. Документ скрепили подписями Любимов, исполнительный директор Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин, заместитель гендиректора Агентства по технологическому развитию Антон Подкуйко и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.
"Таких колоссальных возможностей при господдержке расширять наши производства за счет замещения выпадающих "импортных" игроков и запускать новые кооперационные связи – в современной истории еще не было... Реализация нашей инициативы по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения только усилит общий тренд, расширит поле возможностей для бизнеса. Это делается для предприятий. 12 регионов уже выразили готовность совместно работать", - цитирует слова Любимова его пресс-служба.
Губернатор добавил, что сейчас необходимо обеспечить максимально подробный и детальный сбор информации с мест по проблемам нехватки оборудования, сырья и комплектующих, проанализировать потребности с тем, чтобы системно подойти к принятию решений о запуске новых производственных мощностей нужного направления. Благодаря соглашению будут взаимодоступны и меры поддержки, которые действуют в регионах и реализуются организациями-участниками ассоциации.
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Рязанская областьЭкономикаРоссияРязанская областьАгентство по технологическому развитиюНиколай Любимов
 
 
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