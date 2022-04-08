https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782467937.html

Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения

Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения - РИА Новости, 08.04.2022

Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения

Предприятия в Челябинской области успешно справляются с задачами по импортозамещению, так, в регионе создан соответствующий центр для объединения малого,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:36

2022-04-08T11:36

2022-04-08T11:36

челябинская область

экономика

россия

миасс

челябинская область

алексей текслер

импортозамещение

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Предприятия в Челябинской области успешно справляются с задачами по импортозамещению, так, в регионе создан соответствующий центр для объединения малого, среднего и крупного бизнеса, сообщил губернатор Алексей Текслер.Глава региона провел совещание по проектам импортозамещения."В регионе накоплены по-настоящему сильные компетенции в традиционных промышленных отраслях – металлургия, металлообработка, производство стройматериалов, машиностроение. Важно уходить от зависимости в импортных комплектующих, оборудовании, сырье в этих отраслях. И мы активно этим занимаемся. Создан центр импортозамещения. Это интегратор, который должен объединить малый, средний и крупный бизнес, всем найдется своя ниша", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.В качестве примеров успешного импортозамещения глава региона привел предприятия, производящие строительно-дорожную технику, грузоподъемное оборудование, машиностроительные компании. "Кроме того, в нашем регионе производят зарядные станции для электромобилей, преобразователи частоты, системы накопления энергии, различное энергетическое оборудование", - добавил губернатор.Также Текслер акцентировал внимание на том, что важно не только продолжить работу в базовых отраслях, но и не упускать другие сферы, в том числе потребительскую. "Мы имеем широкий потребительский запрос на импортозамещение в сфере народного потребления, безусловно, эту задачу надо решать, сделав упор на продукцию легкой, химической, электронной промышленности. Речь идет об одежде, обуви, мебели, бытовых приборах, медицинских изделиях, бытовой химии и многих других товаров, тем более в этой части у нас тоже есть компетенции и нам не надо начинать с нуля", - добавил он.В этой работе, по словам главы региона, необходимо уделять пристальное внимание качеству и цене товаров, чтобы они были лучше и дешевле импортных. "Нам нужны свои решения: в производстве упаковки, различного рода комплектующих, во вторичной переработке сырья. Приведу в пример компании, которые так или иначе связаны с госпрограммами по поддержке импортозамещения. "Союзполимер" - наше предприятие производит пищевую упаковку широкого спектра. Магнитогорский завод химических реагентов производит химизделия, которые используются в сельском хозяйстве, в медицине. Сейчас они активно переформатируют производство под полное импортозамещение", - уточнил Текслер.Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, миасский завод "Полистрой", один из крупнейших в России производителей почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропровода, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла, начал работать над новой импортозамещающей продукцией. "Запросов на разработку и замещение импортной продукции стало в разы больше, в том числе и от крупных заказчиков. Например, недавно мы встречались с представителями компании "Леруа Мерлен". По их словам, теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции. Соответственно, на этом рынке есть место и для нас. Мы же в свою очередь готовы расти и развиваться, осваивать новые виды востребованной продукции", - цитирует пресс-служба минпрома слова руководителя отдела продаж ООО "Полистрой" Сергея Обвинцева.Также в Миассе автозавод "Урал" реализует инвестпроект "Мосты", который даст заводу полную независимость от иностранных комплектующих. По словам генерального директора автозавода Павла Яковлева, уже сейчас уровень импортозамещения на заводе превышает 90%. "Мы сами выпускаем все компоненты автомобиля за исключением электрооборудования и двигателей. Двигатели ставим ярославские. На все импортные комплектующие приходится не более 10%. Используем турецкие рули, китайские тяжёлые мосты, раздатку, иногда коробку передач. Все остальное - наше, даже мосты для серии "Урал-4320". На более тяжелые автомобили, такие как "Урал-6370", и на строительно-дорожную технику идут китайские, но после запуска производства нового поколения мостов мы не будем зависеть от иностранных комплектующих вообще. Следующий этап - заместить тяжелую раздаточную коробку своим производством. Это в нашей компетенции, мы обязательно займёмся этим, но главный приоритет сейчас – проект "Мосты", - цитирует пресс-служба минпрома слова Яковлева.

https://ria.ru/20220404/biznes-1781717319.html

https://ria.ru/20220316/sotsobekty-1778545472.html

https://ria.ru/20220304/importozameschenie-1776409633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, миасс, челябинская область, алексей текслер, импортозамещение