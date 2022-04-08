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Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения - РИА Новости, 08.04.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782467937.html
Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения
Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения - РИА Новости, 08.04.2022
Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения
Предприятия в Челябинской области успешно справляются с задачами по импортозамещению, так, в регионе создан соответствующий центр для объединения малого,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:36
2022-04-08T11:36
челябинская область
экономика
россия
миасс
челябинская область
алексей текслер
импортозамещение
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Предприятия в Челябинской области успешно справляются с задачами по импортозамещению, так, в регионе создан соответствующий центр для объединения малого, среднего и крупного бизнеса, сообщил губернатор Алексей Текслер.Глава региона провел совещание по проектам импортозамещения."В регионе накоплены по-настоящему сильные компетенции в традиционных промышленных отраслях – металлургия, металлообработка, производство стройматериалов, машиностроение. Важно уходить от зависимости в импортных комплектующих, оборудовании, сырье в этих отраслях. И мы активно этим занимаемся. Создан центр импортозамещения. Это интегратор, который должен объединить малый, средний и крупный бизнес, всем найдется своя ниша", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.В качестве примеров успешного импортозамещения глава региона привел предприятия, производящие строительно-дорожную технику, грузоподъемное оборудование, машиностроительные компании. "Кроме того, в нашем регионе производят зарядные станции для электромобилей, преобразователи частоты, системы накопления энергии, различное энергетическое оборудование", - добавил губернатор.Также Текслер акцентировал внимание на том, что важно не только продолжить работу в базовых отраслях, но и не упускать другие сферы, в том числе потребительскую. "Мы имеем широкий потребительский запрос на импортозамещение в сфере народного потребления, безусловно, эту задачу надо решать, сделав упор на продукцию легкой, химической, электронной промышленности. Речь идет об одежде, обуви, мебели, бытовых приборах, медицинских изделиях, бытовой химии и многих других товаров, тем более в этой части у нас тоже есть компетенции и нам не надо начинать с нуля", - добавил он.В этой работе, по словам главы региона, необходимо уделять пристальное внимание качеству и цене товаров, чтобы они были лучше и дешевле импортных. "Нам нужны свои решения: в производстве упаковки, различного рода комплектующих, во вторичной переработке сырья. Приведу в пример компании, которые так или иначе связаны с госпрограммами по поддержке импортозамещения. "Союзполимер" - наше предприятие производит пищевую упаковку широкого спектра. Магнитогорский завод химических реагентов производит химизделия, которые используются в сельском хозяйстве, в медицине. Сейчас они активно переформатируют производство под полное импортозамещение", - уточнил Текслер.Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, миасский завод "Полистрой", один из крупнейших в России производителей почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропровода, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла, начал работать над новой импортозамещающей продукцией. "Запросов на разработку и замещение импортной продукции стало в разы больше, в том числе и от крупных заказчиков. Например, недавно мы встречались с представителями компании "Леруа Мерлен". По их словам, теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции. Соответственно, на этом рынке есть место и для нас. Мы же в свою очередь готовы расти и развиваться, осваивать новые виды востребованной продукции", - цитирует пресс-служба минпрома слова руководителя отдела продаж ООО "Полистрой" Сергея Обвинцева.Также в Миассе автозавод "Урал" реализует инвестпроект "Мосты", который даст заводу полную независимость от иностранных комплектующих. По словам генерального директора автозавода Павла Яковлева, уже сейчас уровень импортозамещения на заводе превышает 90%. "Мы сами выпускаем все компоненты автомобиля за исключением электрооборудования и двигателей. Двигатели ставим ярославские. На все импортные комплектующие приходится не более 10%. Используем турецкие рули, китайские тяжёлые мосты, раздатку, иногда коробку передач. Все остальное - наше, даже мосты для серии "Урал-4320". На более тяжелые автомобили, такие как "Урал-6370", и на строительно-дорожную технику идут китайские, но после запуска производства нового поколения мостов мы не будем зависеть от иностранных комплектующих вообще. Следующий этап - заместить тяжелую раздаточную коробку своим производством. Это в нашей компетенции, мы обязательно займёмся этим, но главный приоритет сейчас – проект "Мосты", - цитирует пресс-служба минпрома слова Яковлева.
https://ria.ru/20220404/biznes-1781717319.html
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экономика, россия, миасс, челябинская область, алексей текслер, импортозамещение
11:36 08.04.2022
 
Предприятия Челябинской области успешно решают задачи импортозамещения

Глава Челябинской области Текслер: предприятия успешно решают задачи импортозамещения

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота Челябинского цинкового завода
Работа Челябинского цинкового завода - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Работа Челябинского цинкового завода
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Предприятия в Челябинской области успешно справляются с задачами по импортозамещению, так, в регионе создан соответствующий центр для объединения малого, среднего и крупного бизнеса, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона провел совещание по проектам импортозамещения.
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"В регионе накоплены по-настоящему сильные компетенции в традиционных промышленных отраслях – металлургия, металлообработка, производство стройматериалов, машиностроение. Важно уходить от зависимости в импортных комплектующих, оборудовании, сырье в этих отраслях. И мы активно этим занимаемся. Создан центр импортозамещения. Это интегратор, который должен объединить малый, средний и крупный бизнес, всем найдется своя ниша", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
В качестве примеров успешного импортозамещения глава региона привел предприятия, производящие строительно-дорожную технику, грузоподъемное оборудование, машиностроительные компании. "Кроме того, в нашем регионе производят зарядные станции для электромобилей, преобразователи частоты, системы накопления энергии, различное энергетическое оборудование", - добавил губернатор.
Также Текслер акцентировал внимание на том, что важно не только продолжить работу в базовых отраслях, но и не упускать другие сферы, в том числе потребительскую. "Мы имеем широкий потребительский запрос на импортозамещение в сфере народного потребления, безусловно, эту задачу надо решать, сделав упор на продукцию легкой, химической, электронной промышленности. Речь идет об одежде, обуви, мебели, бытовых приборах, медицинских изделиях, бытовой химии и многих других товаров, тем более в этой части у нас тоже есть компетенции и нам не надо начинать с нуля", - добавил он.
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В этой работе, по словам главы региона, необходимо уделять пристальное внимание качеству и цене товаров, чтобы они были лучше и дешевле импортных. "Нам нужны свои решения: в производстве упаковки, различного рода комплектующих, во вторичной переработке сырья. Приведу в пример компании, которые так или иначе связаны с госпрограммами по поддержке импортозамещения. "Союзполимер" - наше предприятие производит пищевую упаковку широкого спектра. Магнитогорский завод химических реагентов производит химизделия, которые используются в сельском хозяйстве, в медицине. Сейчас они активно переформатируют производство под полное импортозамещение", - уточнил Текслер.
Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона, миасский завод "Полистрой", один из крупнейших в России производителей почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропровода, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла, начал работать над новой импортозамещающей продукцией. "Запросов на разработку и замещение импортной продукции стало в разы больше, в том числе и от крупных заказчиков. Например, недавно мы встречались с представителями компании "Леруа Мерлен". По их словам, теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции. Соответственно, на этом рынке есть место и для нас. Мы же в свою очередь готовы расти и развиваться, осваивать новые виды востребованной продукции", - цитирует пресс-служба минпрома слова руководителя отдела продаж ООО "Полистрой" Сергея Обвинцева.
Также в Миассе автозавод "Урал" реализует инвестпроект "Мосты", который даст заводу полную независимость от иностранных комплектующих. По словам генерального директора автозавода Павла Яковлева, уже сейчас уровень импортозамещения на заводе превышает 90%. "Мы сами выпускаем все компоненты автомобиля за исключением электрооборудования и двигателей. Двигатели ставим ярославские. На все импортные комплектующие приходится не более 10%. Используем турецкие рули, китайские тяжёлые мосты, раздатку, иногда коробку передач. Все остальное - наше, даже мосты для серии "Урал-4320". На более тяжелые автомобили, такие как "Урал-6370", и на строительно-дорожную технику идут китайские, но после запуска производства нового поколения мостов мы не будем зависеть от иностранных комплектующих вообще. Следующий этап - заместить тяжелую раздаточную коробку своим производством. Это в нашей компетенции, мы обязательно займёмся этим, но главный приоритет сейчас – проект "Мосты", - цитирует пресс-служба минпрома слова Яковлева.
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Челябинские власти помогут предприятиям при переходе на импортозамещение
 
Челябинская областьЭкономикаРоссияМиассЧелябинская областьАлексей ТекслерИмпортозамещение
 
 
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