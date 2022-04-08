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Япония запретила импортировать некоторое машинное оборудование из России

Япония запретила импортировать некоторое машинное оборудование из России - РИА Новости, 08.04.2022

Япония запретила импортировать некоторое машинное оборудование из России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что в свете событий на Украине правительство вводит запрет на импорт из России... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:08

2022-04-08T12:08

2022-04-08T12:26

экономика

япония

россия

санкции

санкции в отношении россии

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что в свете событий на Украине правительство вводит запрет на импорт из России ряда машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки."Было принято решение со следующей недели ввести запрет на импорт из России ряда машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки", - сказал японский премьер.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров, а также предметов роскоши.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, япония, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, фумио кисида