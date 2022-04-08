https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html
Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+
Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+ - РИА Новости, 08.04.2022
Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+
Британский актер Том Хиддлстон исполнит главную роль в новом мини-сериале Apple+ "The white darkness" (можно перевести как "Белая тьма"). Об этом сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:21
2022-04-08T11:21
2022-04-08T11:21
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон исполнит главную роль в новом мини-сериале Apple+ "The white darkness" (можно перевести как "Белая тьма"). Об этом сообщает Deadline. Проект снимут по книге журналиста Дэвида Гранна. В основе — реальная история. Артисту предстоит воплотить образ бывшего военного Генри Уорсли. Он был любящим мужем и заботливым отцом. А еще Уорсли был одержим жаждой приключений и отправился в пешее путешествие по Антарктиде. Новый сериал — второй совместный проект Хиддлстона и Apple+. Он исполнил одну из главный ролей в "Эссекском змее", чей релиз на стриминге запланирован на 13 мая. Любовь фанатов по всему миру Том Хиддлстон заслужил благодаря роли Локи в фильмах Marvel. Бог обмана в его интерпретации — хитрый, коварный и в то же время ранимый как ребенок, который отчаянно ищет внимания и тепла. Неудивительно, что такой сложный персонаж в итоге получил сольный сериал и из антагониста превратился в главного героя. Зрители также знают Хиддлстона по ролям в таких проектах, как "Выживут только любовники", "Ночной администратор", "Конг: Остров черепа" и многим другим.
https://ria.ru/20220405/witcher-1781849345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, том хиддлстон, антарктида
Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+
Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+ "The white darkness"
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Британский актер Том Хиддлстон исполнит главную роль в новом мини-сериале Apple+ "The white darkness" (можно перевести как "Белая тьма"). Об этом сообщает
Deadline.
Проект снимут по книге журналиста Дэвида Гранна. В основе — реальная история. Артисту предстоит воплотить образ бывшего военного Генри Уорсли. Он был любящим мужем и заботливым отцом. А еще Уорсли был одержим жаждой приключений и отправился в пешее путешествие по Антарктиде.
Новый сериал — второй совместный проект Хиддлстона и Apple+. Он исполнил одну из главный ролей в "Эссекском змее", чей релиз на стриминге запланирован на 13 мая.
Любовь фанатов по всему миру Том Хиддлстон заслужил благодаря роли Локи в фильмах Marvel. Бог обмана в его интерпретации — хитрый, коварный и в то же время ранимый как ребенок, который отчаянно ищет внимания и тепла. Неудивительно, что такой сложный персонаж в итоге получил сольный сериал и из антагониста превратился в главного героя.
Зрители также знают Хиддлстона по ролям в таких проектах, как "Выживут только любовники", "Ночной администратор", "Конг: Остров черепа" и многим другим.