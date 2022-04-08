https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html

Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+

Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+ - РИА Новости, 08.04.2022

Том Хиддлстон сыграет путешественника по Антарктиде в сериале Apple+

Британский актер Том Хиддлстон исполнит главную роль в новом мини-сериале Apple+ "The white darkness" (можно перевести как "Белая тьма"). Об этом сообщает... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:21

2022-04-08T11:21

2022-04-08T11:21

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон исполнит главную роль в новом мини-сериале Apple+ "The white darkness" (можно перевести как "Белая тьма"). Об этом сообщает Deadline. Проект снимут по книге журналиста Дэвида Гранна. В основе — реальная история. Артисту предстоит воплотить образ бывшего военного Генри Уорсли. Он был любящим мужем и заботливым отцом. А еще Уорсли был одержим жаждой приключений и отправился в пешее путешествие по Антарктиде. Новый сериал — второй совместный проект Хиддлстона и Apple+. Он исполнил одну из главный ролей в "Эссекском змее", чей релиз на стриминге запланирован на 13 мая. Любовь фанатов по всему миру Том Хиддлстон заслужил благодаря роли Локи в фильмах Marvel. Бог обмана в его интерпретации — хитрый, коварный и в то же время ранимый как ребенок, который отчаянно ищет внимания и тепла. Неудивительно, что такой сложный персонаж в итоге получил сольный сериал и из антагониста превратился в главного героя. Зрители также знают Хиддлстона по ролям в таких проектах, как "Выживут только любовники", "Ночной администратор", "Конг: Остров черепа" и многим другим.

https://ria.ru/20220405/witcher-1781849345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том хиддлстон, антарктида