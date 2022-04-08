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МЧС России доставило очередную партию гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 08.04.2022
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МЧС России доставило очередную партию гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило очередную партию гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 08.04.2022
МЧС России доставило очередную партию гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарного груза, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:59
2022-04-08T07:00
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МЧС России доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарного груза, сообщили в ведомстве.Помимо этого, спасатели передали более 30 полевых кухонь и более 100 печей.Отмечается, что жителям на освобожденных территориях Украины продолжают выдавать единовременные выплаты. "С момента начала работы пунктов выдачи от граждан уже принято более 4000 заявлений. Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже более 3500 пенсионеров и работников бюджетных организаций", - подчеркивается в сообщении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, донбасс, в мире
06:59 08.04.2022 (обновлено: 07:00 08.04.2022)
 
МЧС России доставило очередную партию гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гуманитарная помощь
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МЧС России доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тысячи тонн гуманитарного груза, сообщили в ведомстве.
"Четырнадцать автомобильных колонн в составе 115 большегрузов МЧС России доставили в ДНР, ЛНР и Украину бутилированную воду, консервы, детское питание, предметы первой необходимости, стройматериалы, передвижные электростанции и кабельно-проводниковую продукцию для первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.
Помимо этого, спасатели передали более 30 полевых кухонь и более 100 печей.
Отмечается, что жителям на освобожденных территориях Украины продолжают выдавать единовременные выплаты. "С момента начала работы пунктов выдачи от граждан уже принято более 4000 заявлений. Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже более 3500 пенсионеров и работников бюджетных организаций", - подчеркивается в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 16:39Религия
Российские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя
 
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