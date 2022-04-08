https://ria.ru/20220408/gretsiya-1782537168.html
В Греции арестовали двоих нападавших на автопробег против русофобии
В Греции арестовали двоих нападавших на автопробег против русофобии - РИА Новости, 08.04.2022
В Греции арестовали двоих нападавших на автопробег против русофобии
Арестованы двое нападавших на участников автопробега против русофобии в воскресенье, им инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:20
2022-04-08T15:20
2022-04-08T15:20
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греция
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АФИНЫ, 8 апр – РИА Новости. Арестованы двое нападавших на участников автопробега против русофобии в воскресенье, им инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, нарушение закона об оружии, сообщила полиция Греция."Установлены и задержаны двое иностранцев за нападение на человека 3 апреля. Они совершили нападение вместе с другими людьми на участников автопробега пророссийских организаций в районе Омония", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении полиции Греции.Иностранные граждане были арестованы в пятницу, 8 апреля, сотрудниками управления безопасности полиции."Арестованным инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, порчу чужого имущества, неповиновение и нарушение закона об оружии", - говорится в сообщении.По версии следствия, арестованные вместе с другими лицами совершили нападение на колонну пророссийских организаций в районе Омония, в результате чего был нанесен материальный ущерб двум автомобилям и ранены двое людей. "В ходе обысков, проведенных в домах арестованных, была обнаружена и изъята их одежда в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет. Арестованные лица будут доставлены в компетентную прокуратуру. Расследование по установлению и местонахождению других преступников продолжается", - заявила полиция.Во время автопробега против русофобии были совершены нападения на две машины. Травму руки получила семилетняя девочка, которая имеет двойное гражданство – России и Греции. Нападавшие вырвали российский флаг и ударили ребенка древком по руке, разбили руку до крови. Они выбили стекла в машине.В другом случае напали на двух греков – участников пробега, машина которых отстала от колонны, напали несколько десятков человек. Один из нападавших кастетом разбил голову участнику пробега. На видеозаписях в соцсетях видно, как нападавшие бьют ногами машины. Сообщалось, что был порван российский флаг.
https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, греция
В Греции арестовали двоих нападавших на автопробег против русофобии
Полиция Греции арестовала двоих нападавших на участников автопробега против русофобии
АФИНЫ, 8 апр – РИА Новости.
Арестованы двое нападавших на участников автопробега против русофобии в воскресенье, им инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, нарушение закона об оружии, сообщила
полиция Греция.
"Установлены и задержаны двое иностранцев за нападение на человека 3 апреля. Они совершили нападение вместе с другими людьми на участников автопробега пророссийских организаций в районе Омония", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении полиции Греции
.
Иностранные граждане были арестованы в пятницу, 8 апреля, сотрудниками управления безопасности полиции.
"Арестованным инкриминировали покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, порчу чужого имущества, неповиновение и нарушение закона об оружии", - говорится в сообщении.
По версии следствия, арестованные вместе с другими лицами совершили нападение на колонну пророссийских организаций в районе Омония, в результате чего был нанесен материальный ущерб двум автомобилям и ранены двое людей. "В ходе обысков, проведенных в домах арестованных, была обнаружена и изъята их одежда в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет. Арестованные лица будут доставлены в компетентную прокуратуру. Расследование по установлению и местонахождению других преступников продолжается", - заявила полиция.
Во время автопробега против русофобии были совершены нападения на две машины. Травму руки получила семилетняя девочка, которая имеет двойное гражданство – России
и Греции. Нападавшие вырвали российский флаг и ударили ребенка древком по руке, разбили руку до крови. Они выбили стекла в машине.
В другом случае напали на двух греков – участников пробега, машина которых отстала от колонны, напали несколько десятков человек. Один из нападавших кастетом разбил голову участнику пробега. На видеозаписях в соцсетях видно, как нападавшие бьют ногами машины. Сообщалось, что был порван российский флаг.