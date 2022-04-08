https://ria.ru/20220408/granty-1782593443.html

Сколково: увеличение грантов поможет продвижению перспективных ИТ-стартапов

Сколково: увеличение грантов поможет продвижению перспективных ИТ-стартапов - РИА Новости, 08.04.2022

Сколково: увеличение грантов поможет продвижению перспективных ИТ-стартапов

Увеличение максимального размера гранта для компаний, внедряющих передовые российские решения, с 120 до 300 миллионов рублей поможет продвинуть на рынок... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:52

2022-04-08T18:52

2022-04-08T18:52

фонд "сколково"

сколково

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Увеличение максимального размера гранта для компаний, внедряющих передовые российские решения, с 120 до 300 миллионов рублей поможет продвинуть на рынок перспективные разработки стартапов в сфере цифровых технологий, считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Согласно изменению в постановлении правительства РФ максимальный размер гранта для компаний, внедряющих передовые российские решения, созданные на базе цифровых технологий, увеличился со 120 до 300 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы на 2022 год вырос с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда рублей. А требования к внебюджетному финансированию уменьшились с 50% до 20% – теперь до 80% сметы проекта может быть профинансировано за счет гранта."“Сколково” был одним из инициаторов изменения условий программы – увеличения максимальной суммы гранта со 120 до 300 миллионов рублей и расширения государственного финансирования проекта до 80%. Эти меры помогут продвинуть на рынок перспективные разработки стартапов в сфере цифровых технологий. “Сколково” реализует программу с 2019 года, за это время поддержка оказана 24 пилотным проектам внедрение отечественных ИТ-разработок для импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса. Прогнозный совокупный экономический эффект по результатам тиражирования внедряемых разработок к 2024 году составит около 11,8 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба "Сколоково" Дроздова.Обновленные условия помогут ускорить внедрение отечественных ИТ-разработок стартапов для импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса. Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".Как сообщает пресс-служба, средства выделяются по итогам конкурсного отбора, который проводит Фонд "Сколково". В ближайшие 2 недели Фонд планирует внести изменения в конкурсную документацию в соответствии с новыми условиями финансирования проектов, которые были определены правительством.Мера поддержки была запущена в 2019 году. По итогам конкурсных отборов 2019-2021 Фондом поддержано 24 пилотных проекта на общую сумму 1,657 миллиарда рублей. Среди них предприятия промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, строительства и т.д.В 2022 году Фонд "Сколково" планирует поддержать не менее 10 пилотных проектов. Узнать подробности и подать заявку на участие в конкурсном можно на сайте.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782345720.html

https://realty.ria.ru/20220406/medklaster-1782124277.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, россия, экономика, технологии