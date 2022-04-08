https://ria.ru/20220408/google-1782547176.html
Поиск Mail.ru начал маркировать сервисы Google как нарушающие закон
Поиск Mail.ru начал маркировать сервисы Google как нарушающие закон - РИА Новости, 08.04.2022
Поиск Mail.ru начал маркировать сервисы Google как нарушающие закон
Поиск Mail.ru по требованию Роскомнадзора начал маркировать сервисы Google как нарушающие российское законодательство - соответствующее уведомление появилось на РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:55
2022-04-08T15:55
2022-04-08T15:55
россия
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
технологии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поиск Mail.ru по требованию Роскомнадзора начал маркировать сервисы Google как нарушающие российское законодательство - соответствующее уведомление появилось на странице поиска."По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами Google Поиск, Gmail, YouTube, Google Play, является нарушителем законодательства Российской Федерации", - говорится в уведомлении.В четверг Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Меры распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений.Поисковые системы теперь должны информировать интернет-пользователей, что эти лица являются нарушителями законодательства РФ.
https://ria.ru/20220408/yandeks-1782498328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр, технологии
Поиск Mail.ru начал маркировать сервисы Google как нарушающие закон
Поиск Mail.ru начал маркировать сервисы Google как нарушающие российское законодательство