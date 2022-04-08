https://ria.ru/20220408/golmovskiy-1782436396.html

Украинские войска выпустили 29 гранат из АГС по Гольмовскому

Украинские войска выпустили 29 гранат из АГС по Гольмовскому - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска выпустили 29 гранат из АГС по Гольмовскому

Украинские войска в пятницу утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив по нему 29 гранат из АГС, заявило... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:06

2022-04-08T09:06

2022-04-08T09:06

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив по нему 29 гранат из АГС, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 08.20 мск и велся из населенного пункта Новолуганское. Также украинские войска применили в сторону Гольмовского стрелковое оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина