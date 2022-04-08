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Лейтенанту Росгвардии присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 08.04.2022
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Лейтенанту Росгвардии присвоили звание Героя России посмертно
Лейтенанту Росгвардии присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 08.04.2022
Лейтенанту Росгвардии присвоили звание Героя России посмертно
Лейтенанту Росгвардии Максиму Концову присвоили звание Героя России посмертно: пожертвовав собой в бою на Украине, он спас товарищей, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:05
2022-04-08T16:26
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лейтенанту Росгвардии Максиму Концову присвоили звание Героя России посмертно: пожертвовав собой в бою на Украине, он спас товарищей, сообщается на сайте ведомства."За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)", — отметили там.В ведомстве также рассказали о подвиге Концова. Получив данные о расположении диверсионной группы националистов, лейтенант выдвинулся в качестве старшего разведгруппы. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой.Концов лично подавил огневую точку, что позволило окружить диверсантов."Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей", — добавляется в сообщении.Благодаря мужественным действиям лейтенанта Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а российские разведчики захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:05 08.04.2022 (обновлено: 16:26 08.04.2022)
 
Лейтенанту Росгвардии присвоили звание Героя России посмертно

Росгвардия сообщила о присвоении лейтенанту Концову звания Героя России посмертно

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автомобиль Росгвардии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лейтенанту Росгвардии Максиму Концову присвоили звание Героя России посмертно: пожертвовав собой в бою на Украине, он спас товарищей, сообщается на сайте ведомства.
"За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер Росгвардии лейтенант Максим Андреевич Концов (посмертно)", — отметили там.
© Фото : РосгвардияОфицер Росгвардии лейтенант Максим Концов
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Росгвардия
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов
В ведомстве также рассказали о подвиге Концова. Получив данные о расположении диверсионной группы националистов, лейтенант выдвинулся в качестве старшего разведгруппы. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой.
Концов лично подавил огневую точку, что позволило окружить диверсантов.
"Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей", — добавляется в сообщении.
Благодаря мужественным действиям лейтенанта Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а российские разведчики захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
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По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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