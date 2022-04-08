https://ria.ru/20220408/gaz-1782496842.html
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа - РИА Новости, 08.04.2022
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:10
2022-04-08T13:10
2022-04-08T16:07
германия
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цены на нефть
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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила представитель Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн."Мы ждем этого непременно (пояснения со стороны РФ. — Прим. ред.). Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия", — заявила Айнхорн на брифинге в пятницу.По ее словам, "изменений в ситуации нет" на настоящий момент, страны "Большой семерки", правительство ФРГ, как и компании-закупщики придерживаются позиции, что контракты должны соблюдаться и оплата проводиться в предусмотренных в них валютах — долларах и евро.
https://ria.ru/20220406/gaz-1782123918.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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германия, в мире, россия, цены на нефть
13:10 08.04.2022 (обновлено: 16:07 08.04.2022)
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Минэкономики ФРГ заявило о готовности платить за газ только в евро и долларах