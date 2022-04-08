https://ria.ru/20220408/gaz-1782496842.html

Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа

Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа - РИА Новости, 08.04.2022

Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа

Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:10

2022-04-08T13:10

2022-04-08T16:07

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цены на нефть

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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила представитель Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн."Мы ждем этого непременно (пояснения со стороны РФ. — Прим. ред.). Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия", — заявила Айнхорн на брифинге в пятницу.По ее словам, "изменений в ситуации нет" на настоящий момент, страны "Большой семерки", правительство ФРГ, как и компании-закупщики придерживаются позиции, что контракты должны соблюдаться и оплата проводиться в предусмотренных в них валютах — долларах и евро.

https://ria.ru/20220406/gaz-1782123918.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, россия, цены на нефть