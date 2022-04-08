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Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа - РИА Новости, 08.04.2022
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Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа - РИА Новости, 08.04.2022
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:10
2022-04-08T16:07
германия
в мире
россия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила представитель Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн."Мы ждем этого непременно (пояснения со стороны РФ. — Прим. ред.). Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия", — заявила Айнхорн на брифинге в пятницу.По ее словам, "изменений в ситуации нет" на настоящий момент, страны "Большой семерки", правительство ФРГ, как и компании-закупщики придерживаются позиции, что контракты должны соблюдаться и оплата проводиться в предусмотренных в них валютах — долларах и евро.
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германия, в мире, россия, цены на нефть
13:10 08.04.2022 (обновлено: 16:07 08.04.2022)
 
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа

Минэкономики ФРГ заявило о готовности платить за газ только в евро и долларах

© REUTERS / Christian CharisiusГазовое хранилище недалеко от города Реден, Германия
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила представитель Министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн.
"Мы ждем этого непременно (пояснения со стороны РФ. — Прим. ред.). Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия", — заявила Айнхорн на брифинге в пятницу.
По ее словам, "изменений в ситуации нет" на настоящий момент, страны "Большой семерки", правительство ФРГ, как и компании-закупщики придерживаются позиции, что контракты должны соблюдаться и оплата проводиться в предусмотренных в них валютах — долларах и евро.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 16:18
Министр экономики ФРГ пригрозил Орбану изоляцией за оплату газа в рублях
 
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