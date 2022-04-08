https://ria.ru/20220408/g20-1782615663.html

Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую"

Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую" - РИА Новости, 08.04.2022

Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую"

Британская журналистка Джиллиан Тетт в колонке для Financial Times порассуждала о русофобских настроениях некоторых участников "Большой двадцатки". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:23

2022-04-08T21:23

2022-04-08T21:36

в мире

сша

россия

большая двадцатка

джо байден

владимир путин

великобритания

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британская журналистка Джиллиан Тетт в колонке для Financial Times порассуждала о русофобских настроениях некоторых участников "Большой двадцатки"."Ближе к концу месяца, 20 апреля, министрам финансов G20 предстоит встреча в Вашингтоне. Сегодня там разыгралась нешуточная драма, какие обычно случаются в школьной столовой", — написала она.Речь идет, в частности, о заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен: так, на днях она сообщила об отказе США участвовать в ряде мероприятий из-за того, что на них планируется присутствие российских представителей.Также из Вашингтона все чаще звучат призывы "исключить" Россию из G20, а некоторые СМИ и вовсе сообщали о попытках американских властей повлиять на Индонезию и убедить ее не допускать Россию до участия в ноябрьском саммите."Некоторые члены "Двадцатки" – например, Китай – "динамить" Россию не хотят", — порассуждала Тетт, также отметив, что допускать распри внутри группы, потенциально ведущие к ее развалу, ни в коем случае нельзя.Ранее президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. За этим последовала реакция МИД Китая, где раскритиковали подобную идею и напомнили, что полномочиями исключать другие государства не обладает ни одна из стран.В Кремле, в свою очередь, назвали формат G20 важным, а также отметили, что Россия готова в нем участвовать. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае исключения Москвы из группы "не произойдет ничего смертельного".В 2022 году в "Двадцатке" председательствует Индонезия, саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html

https://ria.ru/20220407/sammit-1782267417.html

https://ria.ru/20220326/g20-1780196325.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, большая двадцатка, джо байден, владимир путин, великобритания