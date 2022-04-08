21:23 08.04.2022 (обновлено: 21:36 08.04.2022)
Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую"
Британская журналистка Тетт: драма внутри G20 напоминает "школьную столовую"
Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британская журналистка Джиллиан Тетт в колонке для Financial Times порассуждала о русофобских настроениях некоторых участников "Большой двадцатки".
"Ближе к концу месяца, 20 апреля, министрам финансов G20 предстоит встреча в Вашингтоне. Сегодня там разыгралась нешуточная драма, какие обычно случаются в школьной столовой", — написала она.
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Речь идет, в частности, о заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен: так, на днях она сообщила об отказе США участвовать в ряде мероприятий из-за того, что на них планируется присутствие российских представителей.
"Некоторые члены "Двадцатки" – например, Китай – "динамить" Россию не хотят", — порассуждала Тетт, также отметив, что допускать распри внутри группы, потенциально ведущие к ее развалу, ни в коем случае нельзя.
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Ранее президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. За этим последовала реакция МИД Китая, где раскритиковали подобную идею и напомнили, что полномочиями исключать другие государства не обладает ни одна из стран.
В Кремле, в свою очередь, назвали формат G20 важным, а также отметили, что Россия готова в нем участвовать. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае исключения Москвы из группы "не произойдет ничего смертельного".
В 2022 году в "Двадцатке" председательствует Индонезия, саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.
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