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Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую" - РИА Новости, 08.04.2022
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Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую"
Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую" - РИА Новости, 08.04.2022
Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую"
Британская журналистка Джиллиан Тетт в колонке для Financial Times порассуждала о русофобских настроениях некоторых участников "Большой двадцатки". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:23
2022-04-08T21:36
в мире
сша
россия
большая двадцатка
джо байден
владимир путин
великобритания
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британская журналистка Джиллиан Тетт в колонке для Financial Times порассуждала о русофобских настроениях некоторых участников "Большой двадцатки"."Ближе к концу месяца, 20 апреля, министрам финансов G20 предстоит встреча в Вашингтоне. Сегодня там разыгралась нешуточная драма, какие обычно случаются в школьной столовой", — написала она.Речь идет, в частности, о заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен: так, на днях она сообщила об отказе США участвовать в ряде мероприятий из-за того, что на них планируется присутствие российских представителей.Также из Вашингтона все чаще звучат призывы "исключить" Россию из G20, а некоторые СМИ и вовсе сообщали о попытках американских властей повлиять на Индонезию и убедить ее не допускать Россию до участия в ноябрьском саммите."Некоторые члены "Двадцатки" – например, Китай – "динамить" Россию не хотят", — порассуждала Тетт, также отметив, что допускать распри внутри группы, потенциально ведущие к ее развалу, ни в коем случае нельзя.Ранее президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. За этим последовала реакция МИД Китая, где раскритиковали подобную идею и напомнили, что полномочиями исключать другие государства не обладает ни одна из стран.В Кремле, в свою очередь, назвали формат G20 важным, а также отметили, что Россия готова в нем участвовать. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае исключения Москвы из группы "не произойдет ничего смертельного".В 2022 году в "Двадцатке" председательствует Индонезия, саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220324/vashington-1779747410.html
https://ria.ru/20220407/sammit-1782267417.html
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в мире, сша, россия, большая двадцатка, джо байден, владимир путин, великобритания
21:23 08.04.2022 (обновлено: 21:36 08.04.2022)
 
Британская журналистка констатировала превращение G20 в "школьную столовую"

Британская журналистка Тетт: драма внутри G20 напоминает "школьную столовую"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британская журналистка Джиллиан Тетт в колонке для Financial Times порассуждала о русофобских настроениях некоторых участников "Большой двадцатки".
"Ближе к концу месяца, 20 апреля, министрам финансов G20 предстоит встреча в Вашингтоне. Сегодня там разыгралась нешуточная драма, какие обычно случаются в школьной столовой", — написала она.
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Вашингтон перепутал "Cемерку" с "Двадцаткой"
Речь идет, в частности, о заявлении главы американского Минфина Джанет Йеллен: так, на днях она сообщила об отказе США участвовать в ряде мероприятий из-за того, что на них планируется присутствие российских представителей.
Также из Вашингтона все чаще звучат призывы "исключить" Россию из G20, а некоторые СМИ и вовсе сообщали о попытках американских властей повлиять на Индонезию и убедить ее не допускать Россию до участия в ноябрьском саммите.
"Некоторые члены "Двадцатки" – например, Китай – "динамить" Россию не хотят", — порассуждала Тетт, также отметив, что допускать распри внутри группы, потенциально ведущие к ее развалу, ни в коем случае нельзя.
Символика саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
Ранее президент США Джо Байден высказался за исключение России из G20. За этим последовала реакция МИД Китая, где раскритиковали подобную идею и напомнили, что полномочиями исключать другие государства не обладает ни одна из стран.
В Кремле, в свою очередь, назвали формат G20 важным, а также отметили, что Россия готова в нем участвовать. Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в случае исключения Москвы из группы "не произойдет ничего смертельного".
В 2022 году в "Двадцатке" председательствует Индонезия, саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАРоссияБольшая двадцаткаДжо БайденВладимир ПутинВеликобритания
 
 
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