https://ria.ru/20220408/fsb-1782464496.html

В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы

В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы - РИА Новости, 08.04.2022

В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы

Силовики задержали в Ялте состоящего в украинских интернет-сообществах хакера, причастного к атакам в на информационные ресурсы России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:25

2022-04-08T11:25

2022-04-08T11:38

происшествия

криминал

ялта

республика крым

украина

технологии

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Ялте состоящего в украинских интернет-сообществах хакера, причастного к атакам в на информационные ресурсы России, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму."Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы РФ. В период с 24 февраля по 10 марта 2022 года (задержанным) были осуществлены компьютерные атаки на сайты российских средств массовой информации и кредитных организаций", - сообщили в управлении ФСБ.Отмечается, что 29-летний ялтинец, будучи сисадмином в фирме, установил на своем служебном компьютере специальное программное обеспечение для осуществления хакерских атак, после чего получал от кураторов из Украины конкретные инструкции и указания по блокировке отдельных WEB-ресурсов.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, криминал, ялта, республика крым, украина, технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)