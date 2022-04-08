https://ria.ru/20220408/fsb-1782464496.html
В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы
В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы - РИА Новости, 08.04.2022
В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы
Силовики задержали в Ялте состоящего в украинских интернет-сообществах хакера, причастного к атакам в на информационные ресурсы России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:25
2022-04-08T11:25
2022-04-08T11:38
происшествия
криминал
ялта
республика крым
украина
технологии
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Ялте состоящего в украинских интернет-сообществах хакера, причастного к атакам в на информационные ресурсы России, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму."Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы РФ. В период с 24 февраля по 10 марта 2022 года (задержанным) были осуществлены компьютерные атаки на сайты российских средств массовой информации и кредитных организаций", - сообщили в управлении ФСБ.Отмечается, что 29-летний ялтинец, будучи сисадмином в фирме, установил на своем служебном компьютере специальное программное обеспечение для осуществления хакерских атак, после чего получал от кураторов из Украины конкретные инструкции и указания по блокировке отдельных WEB-ресурсов.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, криминал, ялта, республика крым, украина, технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:25 08.04.2022 (обновлено: 11:38 08.04.2022)
В Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы
ФСБ: в Ялте задержали причастного к атакам на российские информационные ресурсы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Силовики задержали в Ялте состоящего в украинских интернет-сообществах хакера, причастного к атакам в на информационные ресурсы России, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму.
"Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы РФ
. В период с 24 февраля по 10 марта 2022 года (задержанным) были осуществлены компьютерные атаки на сайты российских средств массовой информации и кредитных организаций", - сообщили в управлении ФСБ
.
Отмечается, что 29-летний ялтинец, будучи сисадмином в фирме, установил на своем служебном компьютере специальное программное обеспечение для осуществления хакерских атак, после чего получал от кураторов из Украины конкретные инструкции и указания по блокировке отдельных WEB-ресурсов.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.