https://ria.ru/20220408/finansirovanie-1782442071.html

Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами

Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами - РИА Новости, 08.04.2022

Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами

Россия в условиях санкций Запада усилит финансирование совместных научных проектов с дружественными странами, в том числе в СНГ, ШОС и ЕАЭС, заявила РИА Новости РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:34

2022-04-08T09:34

2022-04-08T09:34

владимир путин

россия

ташкент

украина

евразийский экономический союз

снг

шос

в мире

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ТАШКЕНТ, 8 апр - РИА Новости. Россия в условиях санкций Запада усилит финансирование совместных научных проектов с дружественными странами, в том числе в СНГ, ШОС и ЕАЭС, заявила РИА Новости в пятницу замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.Бочарова в Ташкенте в пятницу принимает участие в шестом совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В связи с сегодняшней ситуацией речь идет именно о том, что больший объем финансирования будет планироваться на дружественные страны. В частности, в СНГ, ШОС, ЕАЭС", - сказала Бочарова в кулуарах совещания, отвечая на вопрос о приоритетах участия РФ в научном международном сотрудничестве в условиях санкций Запада.Замминистра отметила, что в настоящее время ряд соглашений, которые планировалось реализовать в сотрудничестве с европейскими партнерами, не смогут быть продолжены или запущены."Мы воспринимаем этот факт как данность. Мы продолжаем работать в своей гуманитарной повестке по развитию науки и образования. И для нас принципиально важно сохранить сотрудничество", - добавила Бочарова.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html

https://ria.ru/20220329/nauka-1780743088.html

россия

ташкент

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, ташкент, украина, евразийский экономический союз, снг, шос, в мире, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)