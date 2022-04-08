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Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами
Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами - РИА Новости, 08.04.2022
Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами
Россия в условиях санкций Запада усилит финансирование совместных научных проектов с дружественными странами, в том числе в СНГ, ШОС и ЕАЭС, заявила РИА Новости РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:34
2022-04-08T09:34
владимир путин
россия
ташкент
украина
евразийский экономический союз
снг
шос
в мире
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ТАШКЕНТ, 8 апр - РИА Новости. Россия в условиях санкций Запада усилит финансирование совместных научных проектов с дружественными странами, в том числе в СНГ, ШОС и ЕАЭС, заявила РИА Новости в пятницу замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.Бочарова в Ташкенте в пятницу принимает участие в шестом совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В связи с сегодняшней ситуацией речь идет именно о том, что больший объем финансирования будет планироваться на дружественные страны. В частности, в СНГ, ШОС, ЕАЭС", - сказала Бочарова в кулуарах совещания, отвечая на вопрос о приоритетах участия РФ в научном международном сотрудничестве в условиях санкций Запада.Замминистра отметила, что в настоящее время ряд соглашений, которые планировалось реализовать в сотрудничестве с европейскими партнерами, не смогут быть продолжены или запущены."Мы воспринимаем этот факт как данность. Мы продолжаем работать в своей гуманитарной повестке по развитию науки и образования. И для нас принципиально важно сохранить сотрудничество", - добавила Бочарова.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220405/nauka-1781871514.html
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владимир путин, россия, ташкент, украина, евразийский экономический союз, снг, шос, в мире, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
09:34 08.04.2022
 
Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами

Замглавы Минобрнауки Бочарова: Россия увеличит финансирование научных проектов с СНГ и ШОС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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ТАШКЕНТ, 8 апр - РИА Новости. Россия в условиях санкций Запада усилит финансирование совместных научных проектов с дружественными странами, в том числе в СНГ, ШОС и ЕАЭС, заявила РИА Новости в пятницу замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.
Бочарова в Ташкенте в пятницу принимает участие в шестом совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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"В связи с сегодняшней ситуацией речь идет именно о том, что больший объем финансирования будет планироваться на дружественные страны. В частности, в СНГ, ШОС, ЕАЭС", - сказала Бочарова в кулуарах совещания, отвечая на вопрос о приоритетах участия РФ в научном международном сотрудничестве в условиях санкций Запада.
Замминистра отметила, что в настоящее время ряд соглашений, которые планировалось реализовать в сотрудничестве с европейскими партнерами, не смогут быть продолжены или запущены.
"Мы воспринимаем этот факт как данность. Мы продолжаем работать в своей гуманитарной повестке по развитию науки и образования. И для нас принципиально важно сохранить сотрудничество", - добавила Бочарова.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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