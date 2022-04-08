Россия увеличит финансирование научных проектов с дружественными странами
Замглавы Минобрнауки Бочарова: Россия увеличит финансирование научных проектов с СНГ и ШОС
Московский Кремль
ТАШКЕНТ, 8 апр - РИА Новости. Россия в условиях санкций Запада усилит финансирование совместных научных проектов с дружественными странами, в том числе в СНГ, ШОС и ЕАЭС, заявила РИА Новости в пятницу замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.
Бочарова в Ташкенте в пятницу принимает участие в шестом совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В связи с сегодняшней ситуацией речь идет именно о том, что больший объем финансирования будет планироваться на дружественные страны. В частности, в СНГ, ШОС, ЕАЭС", - сказала Бочарова в кулуарах совещания, отвечая на вопрос о приоритетах участия РФ в научном международном сотрудничестве в условиях санкций Запада.
Замминистра отметила, что в настоящее время ряд соглашений, которые планировалось реализовать в сотрудничестве с европейскими партнерами, не смогут быть продолжены или запущены.
"Мы воспринимаем этот факт как данность. Мы продолжаем работать в своей гуманитарной повестке по развитию науки и образования. И для нас принципиально важно сохранить сотрудничество", - добавила Бочарова.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
29 марта, 18:50НаукаНа Западе признали зависимость от российских ученых