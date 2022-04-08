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Экс-конгрессмен рассказал, зачем США штампуют фейки о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
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Экс-конгрессмен рассказал, зачем США штампуют фейки о конфликте на Украине
Экс-конгрессмен рассказал, зачем США штампуют фейки о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.04.2022
Экс-конгрессмен рассказал, зачем США штампуют фейки о конфликте на Украине
Администрация Джо Байдена использует тему противостояния с Россией и распространяет фейки о действиях российских военных на Украине, чтобы бесконтрольно... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:02
2022-04-08T15:39
в мире
сша
конгресс сша
джо байден
барак обама
джордж буш (младший)
дональд трамп
билл клинтон
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Администрация Джо Байдена использует тему противостояния с Россией и распространяет фейки о действиях российских военных на Украине, чтобы бесконтрольно "накачивать" оборонный бюджет страны, считает бывший член палаты представителей США Дэвид Стокман.В этом вопросе, отмечает политик, Джо Байден следует примеру своих предшественников, будь то Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама или Дональд Трамп.Вместе с тем после распада СССР не осталось ни одной промышленно развитой страны, способной "убедительно" угрожать безопасности США, убежден Стокман. Однако, по его словам, вашингтонские ястребы настолько сильно нуждаются во внешних угрозах, что готовы придумывать и популяризировать любые выдумки во имя своих целей."Если нет реальных угроз, то подойдут и фальшивые. Это возвращает нас к конфликту на Украине", — пояснил экс-конгрессмен.Так, некоторые американские СМИ активно распространяют информацию об успешном сопротивлении украинских военных и их возможной победе при условии дальнейших поставок вооружений со стороны США и Евросоюза, а также новых санкций против России.Однако крупнейшей западной акцией, по мнению автора, стало освещение событий в Буче.В конце прошлой недели западные и украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город покинули российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих кадров.В Минобороны России назвали появившиеся материалы постановкой и провокацией, подчеркнув, что за все время, пока Буча находилась под контролем российской армии, ни один гражданский не пострадал от насильственных действий. В ведомстве также отметили, что российские подразделения полностью вышли из города 30 марта, тогда как все "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и представители украинских телеканалов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российские военные выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/minoborony-1782152943.html
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в мире, сша, конгресс сша, джо байден, барак обама, джордж буш (младший), дональд трамп, билл клинтон, украина, буча, россия
14:02 08.04.2022 (обновлено: 15:39 08.04.2022)
 
Экс-конгрессмен рассказал, зачем США штампуют фейки о конфликте на Украине

Экс-конгрессмен Стокман: США наполняют военный бюджет за счет фейков об Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Администрация Джо Байдена использует тему противостояния с Россией и распространяет фейки о действиях российских военных на Украине, чтобы бесконтрольно "накачивать" оборонный бюджет страны, считает бывший член палаты представителей США Дэвид Стокман.

"Национальный оборонный бюджет США на следующий год предусматривает 831 миллиард долларов. Эта сумма настолько велика, что позволяет поддерживать военную лихорадку, распространять русофобию и дезинформацию", — утверждает он.

В этом вопросе, отмечает политик, Джо Байден следует примеру своих предшественников, будь то Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама или Дональд Трамп.
Вместе с тем после распада СССР не осталось ни одной промышленно развитой страны, способной "убедительно" угрожать безопасности США, убежден Стокман. Однако, по его словам, вашингтонские ястребы настолько сильно нуждаются во внешних угрозах, что готовы придумывать и популяризировать любые выдумки во имя своих целей.
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"Если нет реальных угроз, то подойдут и фальшивые. Это возвращает нас к конфликту на Украине", — пояснил экс-конгрессмен.
Так, некоторые американские СМИ активно распространяют информацию об успешном сопротивлении украинских военных и их возможной победе при условии дальнейших поставок вооружений со стороны США и Евросоюза, а также новых санкций против России.
Однако крупнейшей западной акцией, по мнению автора, стало освещение событий в Буче.

"Страны-члены НАТО вводят новые санкции и высылают российских дипломатов, опираясь на непроверенную информацию, появившуюся с подачи пропагандистской машины Зеленского и усиленную в Вашингтоне", — заключил Стокман.

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В конце прошлой недели западные и украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город покинули российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих кадров.
В Минобороны России назвали появившиеся материалы постановкой и провокацией, подчеркнув, что за все время, пока Буча находилась под контролем российской армии, ни один гражданский не пострадал от насильственных действий. В ведомстве также отметили, что российские подразделения полностью вышли из города 30 марта, тогда как все "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и представители украинских телеканалов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российские военные выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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