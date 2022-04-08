https://ria.ru/20220408/feyk-1782599988.html

Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество

Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество

Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:19

2022-04-08T19:19

2022-04-08T19:19

общество

павел данилин

россия

краматорск

вциом

ммпц

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг президента и армии, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат" в ММПЦ МИА "Россия сегодня".По его словам, информационная война начала режиссироваться достаточно давно, задолго до специальной военной операции, еще в 2014 году. "В этой борьбе активно участвуют как западные СМИ, так и украинские информационные войска, блогеры, маркетологи, специалисты по SMM, которые активно, кстати, работали у нас в России с 2014 года, занимались региональными выборами. И вот сейчас они занимаются дискредитацией власти, распространением фейков и т.д.", – рассказал Данилин.Перед ними, по словам эксперта, стояли следующие задачи: деморализация населения страны, раскол во всем российском обществе, а также раскол элит, обеспокоенных арестом имущества за рубежом из-за санкций.Однако, отметил эксперт, эффект от этих действий, согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, наоборот, способствовал росту доверия граждан к российской власти и армии. Он привел главные цифры опроса, которые показали, что 90% опрошенных считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а 89% опрошенных ответили, что скорее доверяют Российской армии.Он отметил, что это недоверие аудитории к пропагандистским материалам украинской стороны проявилось и в кейсе с Бучей."Именно доверие к Российской армии позволило пережить первые 12 часов, пока готовились содержательные ответы о том, что произошедшее там является провокацией", – добавил Данилин.Эксперт подчеркнул, что теперь у большинства россиян любая украинская пропаганда маркируется как фейк."Сегодня мы видим, какая реакция общества была на удар “Точкой-У” по Краматорску. Изначально эти товарищи заявили, что это были “Искандеры”, но там лежал хвостовик “Точки-У”, и после этого все заявления, что это сделали российские военные, уже воспринимаются как абсолютная ложь, потому что очевидно, что “Точка У” состоит на вооружении только у украинцев, у нас ее нет на вооружении уже три года. И в этом контексте такое заявление выглядит нелепо", – отметил Данилин.

https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html

россия

краматорск

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общество, павел данилин, россия, краматорск, вциом, ммпц