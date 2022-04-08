Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/feyk-1782599988.html
Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество
Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество
Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:19
2022-04-08T19:19
общество
павел данилин
россия
краматорск
вциом
ммпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782598359_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_54c69e79b5f4fa261506a6eda1cd122a.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг президента и армии, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат" в ММПЦ МИА "Россия сегодня".По его словам, информационная война начала режиссироваться достаточно давно, задолго до специальной военной операции, еще в 2014 году. "В этой борьбе активно участвуют как западные СМИ, так и украинские информационные войска, блогеры, маркетологи, специалисты по SMM, которые активно, кстати, работали у нас в России с 2014 года, занимались региональными выборами. И вот сейчас они занимаются дискредитацией власти, распространением фейков и т.д.", – рассказал Данилин.Перед ними, по словам эксперта, стояли следующие задачи: деморализация населения страны, раскол во всем российском обществе, а также раскол элит, обеспокоенных арестом имущества за рубежом из-за санкций.Однако, отметил эксперт, эффект от этих действий, согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, наоборот, способствовал росту доверия граждан к российской власти и армии. Он привел главные цифры опроса, которые показали, что 90% опрошенных считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а 89% опрошенных ответили, что скорее доверяют Российской армии.Он отметил, что это недоверие аудитории к пропагандистским материалам украинской стороны проявилось и в кейсе с Бучей."Именно доверие к Российской армии позволило пережить первые 12 часов, пока готовились содержательные ответы о том, что произошедшее там является провокацией", – добавил Данилин.Эксперт подчеркнул, что теперь у большинства россиян любая украинская пропаганда маркируется как фейк."Сегодня мы видим, какая реакция общества была на удар “Точкой-У” по Краматорску. Изначально эти товарищи заявили, что это были “Искандеры”, но там лежал хвостовик “Точки-У”, и после этого все заявления, что это сделали российские военные, уже воспринимаются как абсолютная ложь, потому что очевидно, что “Точка У” состоит на вооружении только у украинцев, у нас ее нет на вооружении уже три года. И в этом контексте такое заявление выглядит нелепо", – отметил Данилин.
https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html
россия
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782598359_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_491a3e10665156104cb1ebe36451ee61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, павел данилин, россия, краматорск, вциом, ммпц
19:19 08.04.2022
 

Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество

© РИА Новости / Алексей МальгавкоИнформационная война
Информационная война - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг президента и армии, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат" в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
По его словам, информационная война начала режиссироваться достаточно давно, задолго до специальной военной операции, еще в 2014 году. "В этой борьбе активно участвуют как западные СМИ, так и украинские информационные войска, блогеры, маркетологи, специалисты по SMM, которые активно, кстати, работали у нас в России с 2014 года, занимались региональными выборами. И вот сейчас они занимаются дискредитацией власти, распространением фейков и т.д.", – рассказал Данилин.
Перед ними, по словам эксперта, стояли следующие задачи: деморализация населения страны, раскол во всем российском обществе, а также раскол элит, обеспокоенных арестом имущества за рубежом из-за санкций.
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 18:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин
Однако, отметил эксперт, эффект от этих действий, согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, наоборот, способствовал росту доверия граждан к российской власти и армии. Он привел главные цифры опроса, которые показали, что 90% опрошенных считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а 89% опрошенных ответили, что скорее доверяют Российской армии.

"Здесь надо отметить, что во многом есть “заслуга” самих украинских пропагандистов, которые слишком активно начали заниматься вместе с западниками пропагандой, которая быстро подорвала доверие к себе за счет громадного количества фейков, агрессивности", ­– рассказал Данилин, добавив, что все это привело к тому, что число тех, кто сочувствовал или был готов слушать украинскую пропаганду, сократилось до минимума.

Он отметил, что это недоверие аудитории к пропагандистским материалам украинской стороны проявилось и в кейсе с Бучей.
"Именно доверие к Российской армии позволило пережить первые 12 часов, пока готовились содержательные ответы о том, что произошедшее там является провокацией", – добавил Данилин.
Эксперт подчеркнул, что теперь у большинства россиян любая украинская пропаганда маркируется как фейк.
"Сегодня мы видим, какая реакция общества была на удар “Точкой-У” по Краматорску. Изначально эти товарищи заявили, что это были “Искандеры”, но там лежал хвостовик “Точки-У”, и после этого все заявления, что это сделали российские военные, уже воспринимаются как абсолютная ложь, потому что очевидно, что “Точка У” состоит на вооружении только у украинцев, у нас ее нет на вооружении уже три года. И в этом контексте такое заявление выглядит нелепо", – отметил Данилин.
 
ОбществоПавел ДанилинРоссияКраматорскВЦИОМММПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала