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Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество
Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперт: информационная война против России консолидировала наше общество
Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:19
2022-04-08T19:19
2022-04-08T19:19
общество
павел данилин
россия
краматорск
вциом
ммпц
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг президента и армии, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат" в ММПЦ МИА "Россия сегодня".По его словам, информационная война начала режиссироваться достаточно давно, задолго до специальной военной операции, еще в 2014 году. "В этой борьбе активно участвуют как западные СМИ, так и украинские информационные войска, блогеры, маркетологи, специалисты по SMM, которые активно, кстати, работали у нас в России с 2014 года, занимались региональными выборами. И вот сейчас они занимаются дискредитацией власти, распространением фейков и т.д.", – рассказал Данилин.Перед ними, по словам эксперта, стояли следующие задачи: деморализация населения страны, раскол во всем российском обществе, а также раскол элит, обеспокоенных арестом имущества за рубежом из-за санкций.Однако, отметил эксперт, эффект от этих действий, согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, наоборот, способствовал росту доверия граждан к российской власти и армии. Он привел главные цифры опроса, которые показали, что 90% опрошенных считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а 89% опрошенных ответили, что скорее доверяют Российской армии.Он отметил, что это недоверие аудитории к пропагандистским материалам украинской стороны проявилось и в кейсе с Бучей."Именно доверие к Российской армии позволило пережить первые 12 часов, пока готовились содержательные ответы о том, что произошедшее там является провокацией", – добавил Данилин.Эксперт подчеркнул, что теперь у большинства россиян любая украинская пропаганда маркируется как фейк."Сегодня мы видим, какая реакция общества была на удар “Точкой-У” по Краматорску. Изначально эти товарищи заявили, что это были “Искандеры”, но там лежал хвостовик “Точки-У”, и после этого все заявления, что это сделали российские военные, уже воспринимаются как абсолютная ложь, потому что очевидно, что “Точка У” состоит на вооружении только у украинцев, у нас ее нет на вооружении уже три года. И в этом контексте такое заявление выглядит нелепо", – отметил Данилин.
https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, павел данилин, россия, краматорск, вциом, ммпц
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Информационная война, фейковые сообщения, провокации, развернутые Западом и Киевом против России, послужили для консолидации российского общества вокруг президента и армии, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат" в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
По его словам, информационная война начала режиссироваться достаточно давно, задолго до специальной военной операции, еще в 2014 году. "В этой борьбе активно участвуют как западные СМИ, так и украинские информационные войска, блогеры, маркетологи, специалисты по SMM, которые активно, кстати, работали у нас в России с 2014 года, занимались региональными выборами. И вот сейчас они занимаются дискредитацией власти, распространением фейков и т.д.", – рассказал Данилин.
Перед ними, по словам эксперта, стояли следующие задачи: деморализация населения страны, раскол во всем российском обществе, а также раскол элит, обеспокоенных арестом имущества за рубежом из-за санкций.
Однако, отметил эксперт, эффект от этих действий, согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, наоборот, способствовал росту доверия граждан к российской власти и армии. Он привел главные цифры опроса, которые показали, что 90% опрошенных считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции на Украине, а 89% опрошенных ответили, что скорее доверяют Российской армии.
"Здесь надо отметить, что во многом есть “заслуга” самих украинских пропагандистов, которые слишком активно начали заниматься вместе с западниками пропагандой, которая быстро подорвала доверие к себе за счет громадного количества фейков, агрессивности", – рассказал Данилин, добавив, что все это привело к тому, что число тех, кто сочувствовал или был готов слушать украинскую пропаганду, сократилось до минимума.
Он отметил, что это недоверие аудитории к пропагандистским материалам украинской стороны проявилось и в кейсе с Бучей.
"Именно доверие к Российской армии позволило пережить первые 12 часов, пока готовились содержательные ответы о том, что произошедшее там является провокацией", – добавил Данилин.
Эксперт подчеркнул, что теперь у большинства россиян любая украинская пропаганда маркируется как фейк.
"Сегодня мы видим, какая реакция общества была на удар “Точкой-У” по Краматорску. Изначально эти товарищи заявили, что это были “Искандеры”, но там лежал хвостовик “Точки-У”, и после этого все заявления, что это сделали российские военные, уже воспринимаются как абсолютная ложь, потому что очевидно, что “Точка У” состоит на вооружении только у украинцев, у нас ее нет на вооружении уже три года. И в этом контексте такое заявление выглядит нелепо", – отметил Данилин.