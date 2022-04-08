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Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 08.04.2022
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Культура
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Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 08.04.2022
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год
Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:46
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культура
россия
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА Новости оргкомитет фестиваля."Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года. "Нашествие" переносится на год и состоится летом 2023 года", - отмечается в сообщении.Причины отмены не уточняются.По заявлению оргкомитета, все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.
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россия, общество, новости - туризм
20:46 08.04.2022
 
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на лето 2023 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗрители на фестивале "Нашествие"
Зрители на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зрители на фестивале "Нашествие"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА Новости оргкомитет фестиваля.
"Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года. "Нашествие" переносится на год и состоится летом 2023 года", - отмечается в сообщении.
Причины отмены не уточняются.
По заявлению оргкомитета, все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2019
19 июля 2019, 01:08
Рок-фестиваль "Нашествие"
 
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