https://ria.ru/20220408/festival-1782611014.html
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 08.04.2022
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год
Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:46
2022-04-08T20:46
2022-04-08T20:46
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА Новости оргкомитет фестиваля."Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года. "Нашествие" переносится на год и состоится летом 2023 года", - отмечается в сообщении.Причины отмены не уточняются.По заявлению оргкомитета, все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, новости - туризм
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год
Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на лето 2023 года
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА Новости оргкомитет фестиваля.
"Самый крупный в России
музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года. "Нашествие" переносится на год и состоится летом 2023 года", - отмечается в сообщении.
Причины отмены не уточняются.
По заявлению оргкомитета, все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.