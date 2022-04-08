https://ria.ru/20220408/festival-1782611014.html

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год - РИА Новости, 08.04.2022

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2023 год

Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:46

2022-04-08T20:46

2022-04-08T20:46

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года, фестиваль переносится на год и состоится летом 2023 года, сообщил РИА Новости оргкомитет фестиваля."Самый крупный в России музыкальный рок-фестиваль "Нашествие" не состоится летом 2022 года. "Нашествие" переносится на год и состоится летом 2023 года", - отмечается в сообщении.Причины отмены не уточняются.По заявлению оргкомитета, все ранее купленные билеты будут действительны. О точных датах и месте мероприятия будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20190719/1556604956.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество, новости - туризм