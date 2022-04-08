https://ria.ru/20220408/fao-1782575086.html

ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства

ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства - РИА Новости, 08.04.2022

ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства

Конфликт на Украине усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью и доступностью топлива для населения и может привести к падению аграрного производства в РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:32

2022-04-08T17:32

2022-04-08T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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фао

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РИМ, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью и доступностью топлива для населения и может привести к падению аграрного производства в мире, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй.Цюй Дунъюй напомнил, что в марте мировые цены на продовольствие, согласно индексу ФАО, подскочили на 12,6%, достигнув рекордных показателей, а стремительный рост цен на основные продукты питания, такие как пшеница и растительные масла, влечет за собой расходы для потребителей во всем мире, особенно для самых бедных слоев населения."Пока цены на энергоносители растут параллельно с ценами на продукты питания, еще больше падает покупательная способность уязвимых потребителей. Это дополнительное бремя возникает, пока повышенные расходы на здравоохранение и затраты на борьбу с пандемией уже сокращают бюджеты многих правительств. Более высокие цены на удобрения сегодня могут привести к снижению их использования в следующем сезоне и, возможно, в последующий период, а реальная перспектива снижения производства продовольствия приведет к еще большему росту цен", - добавил глава ФАО.Также он подчеркнул, что это потенциально может привести росту числа "недоедающих людей" в 2022 году и в последующие месяцы. Цюй Дунъюй также отметил, что перебои с поставками продукции агропрома из России и Украины будут ощущаться в продовольственных системах на мировом уровне.

https://ria.ru/20220407/benzin-1782261546.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина, фао, оон, ситуация в днр и лнр