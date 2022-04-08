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ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства
ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства - РИА Новости, 08.04.2022
ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства
Конфликт на Украине усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью и доступностью топлива для населения и может привести к падению аграрного производства в РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:32
2022-04-08T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
фао
оон
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью и доступностью топлива для населения и может привести к падению аграрного производства в мире, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй.Цюй Дунъюй напомнил, что в марте мировые цены на продовольствие, согласно индексу ФАО, подскочили на 12,6%, достигнув рекордных показателей, а стремительный рост цен на основные продукты питания, такие как пшеница и растительные масла, влечет за собой расходы для потребителей во всем мире, особенно для самых бедных слоев населения."Пока цены на энергоносители растут параллельно с ценами на продукты питания, еще больше падает покупательная способность уязвимых потребителей. Это дополнительное бремя возникает, пока повышенные расходы на здравоохранение и затраты на борьбу с пандемией уже сокращают бюджеты многих правительств. Более высокие цены на удобрения сегодня могут привести к снижению их использования в следующем сезоне и, возможно, в последующий период, а реальная перспектива снижения производства продовольствия приведет к еще большему росту цен", - добавил глава ФАО.Также он подчеркнул, что это потенциально может привести росту числа "недоедающих людей" в 2022 году и в последующие месяцы. Цюй Дунъюй также отметил, что перебои с поставками продукции агропрома из России и Украины будут ощущаться в продовольственных системах на мировом уровне.
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экономика, украина, фао, оон, ситуация в днр и лнр
17:32 08.04.2022
 
ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства

Глава ФАО ООН Дунъюй: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПшеница на полях
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пшеница на полях
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РИМ, 8 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине усугубил ситуацию с продовольственной безопасностью и доступностью топлива для населения и может привести к падению аграрного производства в мире, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй.
"Уже более двух лет пандемия COVID-19 продолжает негативно сказываться на нашей жизни, нашем здоровье и нашей экономике, сильнее всего ударяя по беднейшим слоям населения, которые больше всего подвержены последствиям пандемии и больше всего страдают от роста цен на продукты питания и топливо", - сказал он в пятницу на Заседании Совета ФАО.
Цюй Дунъюй напомнил, что в марте мировые цены на продовольствие, согласно индексу ФАО, подскочили на 12,6%, достигнув рекордных показателей, а стремительный рост цен на основные продукты питания, такие как пшеница и растительные масла, влечет за собой расходы для потребителей во всем мире, особенно для самых бедных слоев населения.
"Пока цены на энергоносители растут параллельно с ценами на продукты питания, еще больше падает покупательная способность уязвимых потребителей. Это дополнительное бремя возникает, пока повышенные расходы на здравоохранение и затраты на борьбу с пандемией уже сокращают бюджеты многих правительств. Более высокие цены на удобрения сегодня могут привести к снижению их использования в следующем сезоне и, возможно, в последующий период, а реальная перспектива снижения производства продовольствия приведет к еще большему росту цен", - добавил глава ФАО.
Также он подчеркнул, что это потенциально может привести росту числа "недоедающих людей" в 2022 году и в последующие месяцы. Цюй Дунъюй также отметил, что перебои с поставками продукции агропрома из России и Украины будут ощущаться в продовольственных системах на мировом уровне.
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