Рейтинг@Mail.ru
В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/evropa-1782541911.html
В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза
В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза - РИА Новости, 08.04.2022
В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза
Европейским странам вредят попытки "отодвинуться" от России и объединиться с Соединенными Штатами, считает китайский аналитик Гао Цзянь. Свое мнение он выразил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:35
2022-04-08T16:29
в мире
сша
россия
евросоюз
джо байден
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европейским странам вредят попытки "отодвинуться" от России и объединиться с Соединенными Штатами, считает китайский аналитик Гао Цзянь. Свое мнение он выразил в статье для "Хуаньцю шибао"."Неужели так сложно уважать коренные интересы русского народа, стремиться расширить базу общих интересов двух сторон, практическими действиями устранить исторические обиды между двумя сторонами и тем самым предоставить Европе открытое будущее, в котором она может сама выбирать направление развития?" — поинтересовался эксперт, подчеркнув, что Россия так или иначе остается как соседом Евросоюза, так и гарантом его энергетической стабильности.Гао Цзянь предположил, что развитию европейских стран мешают несколько стратегических ошибок. В их числе оказалась и зависимость от Вашингтона, которая, по мнению автора статьи, может привести к политической нестабильности на мировой арене."Администрация Джо Байдена, которая "дорожит" дружбой США и ЕС, неожиданно подарила Европе "огромный подарок" — украинский кризис. Есть надежда, что этот душераздирающий опыт действительно послужит серьезным предупреждением для европейских политических кругов", — заключил он.Как отметил эксперт, одной из основных задач Европы должен стать поиск "новой модели развития", прежде всего базирующейся на отходе от американской гегемонии. Аналитик подчеркивает, что этот процесс не запустится без появления новых политических деятелей, способных "что-либо изменить" и построить в будущем переработанный механизм европейской безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html
https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, евросоюз, джо байден, китай
15:35 08.04.2022 (обновлено: 16:29 08.04.2022)
 
В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза

"Хуаньцю шибао": дистанцирование от России тормозит развитие Евросоюза

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Флаги России и ЕС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европейским странам вредят попытки "отодвинуться" от России и объединиться с Соединенными Штатами, считает китайский аналитик Гао Цзянь. Свое мнение он выразил в статье для "Хуаньцю шибао".
"Неужели так сложно уважать коренные интересы русского народа, стремиться расширить базу общих интересов двух сторон, практическими действиями устранить исторические обиды между двумя сторонами и тем самым предоставить Европе открытое будущее, в котором она может сама выбирать направление развития?" — поинтересовался эксперт, подчеркнув, что Россия так или иначе остается как соседом Евросоюза, так и гарантом его энергетической стабильности.
Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
11:37
"Меня тошнит". Евродепутат обрушилась на ЕС из-за санкций против России
Гао Цзянь предположил, что развитию европейских стран мешают несколько стратегических ошибок. В их числе оказалась и зависимость от Вашингтона, которая, по мнению автора статьи, может привести к политической нестабильности на мировой арене.
"Администрация Джо Байдена, которая "дорожит" дружбой США и ЕС, неожиданно подарила Европе "огромный подарок" — украинский кризис. Есть надежда, что этот душераздирающий опыт действительно послужит серьезным предупреждением для европейских политических кругов", — заключил он.
Как отметил эксперт, одной из основных задач Европы должен стать поиск "новой модели развития", прежде всего базирующейся на отходе от американской гегемонии. Аналитик подчеркивает, что этот процесс не запустится без появления новых политических деятелей, способных "что-либо изменить" и построить в будущем переработанный механизм европейской безопасности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?
 
В миреСШАРоссияЕвросоюзДжо БайденКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала