https://ria.ru/20220408/evropa-1782541911.html

В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза

В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза - РИА Новости, 08.04.2022

В Китае раскрыли роль России в судьбе Евросоюза

Европейским странам вредят попытки "отодвинуться" от России и объединиться с Соединенными Штатами, считает китайский аналитик Гао Цзянь. Свое мнение он выразил... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:35

2022-04-08T15:35

2022-04-08T16:29

в мире

сша

россия

евросоюз

джо байден

китай

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европейским странам вредят попытки "отодвинуться" от России и объединиться с Соединенными Штатами, считает китайский аналитик Гао Цзянь. Свое мнение он выразил в статье для "Хуаньцю шибао"."Неужели так сложно уважать коренные интересы русского народа, стремиться расширить базу общих интересов двух сторон, практическими действиями устранить исторические обиды между двумя сторонами и тем самым предоставить Европе открытое будущее, в котором она может сама выбирать направление развития?" — поинтересовался эксперт, подчеркнув, что Россия так или иначе остается как соседом Евросоюза, так и гарантом его энергетической стабильности.Гао Цзянь предположил, что развитию европейских стран мешают несколько стратегических ошибок. В их числе оказалась и зависимость от Вашингтона, которая, по мнению автора статьи, может привести к политической нестабильности на мировой арене."Администрация Джо Байдена, которая "дорожит" дружбой США и ЕС, неожиданно подарила Европе "огромный подарок" — украинский кризис. Есть надежда, что этот душераздирающий опыт действительно послужит серьезным предупреждением для европейских политических кругов", — заключил он.Как отметил эксперт, одной из основных задач Европы должен стать поиск "новой модели развития", прежде всего базирующейся на отходе от американской гегемонии. Аналитик подчеркивает, что этот процесс не запустится без появления новых политических деятелей, способных "что-либо изменить" и построить в будущем переработанный механизм европейской безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

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россия

китай

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, евросоюз, джо байден, китай