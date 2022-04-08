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Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро - РИА Новости, 08.04.2022
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Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро
Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро - РИА Новости, 08.04.2022
Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро
Россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные не только в долларах, но и в евро в рамках общего лимита в 10 тысяч... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:25
2022-04-08T22:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
евро
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные не только в долларах, но и в евро в рамках общего лимита в 10 тысяч долларов в эквиваленте, который был установлен с 9 марта по 9 сентября, говорится в сообщении ЦБ.ЦБ напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи, добавил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евро
22:25 08.04.2022
 
Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро

Россияне смогут снимать с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные евро с 11 апреля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные не только в долларах, но и в евро в рамках общего лимита в 10 тысяч долларов в эквиваленте, который был установлен с 9 марта по 9 сентября, говорится в сообщении ЦБ.
"Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется - 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро - и действует до 9 сентября", - сообщил регулятор.
ЦБ напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи, добавил регулятор.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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