https://ria.ru/20220408/evro-1782621065.html

Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро

Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро - РИА Новости, 08.04.2022

Россияне смогут снимать с валютных вкладов наличные евро

Россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные не только в долларах, но и в евро в рамках общего лимита в 10 тысяч... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:25

2022-04-08T22:25

2022-04-08T22:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

евро

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные не только в долларах, но и в евро в рамках общего лимита в 10 тысяч долларов в эквиваленте, который был установлен с 9 марта по 9 сентября, говорится в сообщении ЦБ.ЦБ напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи, добавил регулятор.

https://ria.ru/20220408/valyuta-1782618061.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евро