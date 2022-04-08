https://ria.ru/20220408/evro-1782518283.html

Курс евро упал ниже 77 рублей

Курс евро упал ниже 77 рублей - РИА Новости, 08.04.2022

Курс евро упал ниже 77 рублей

Рубль продолжает укреплятьcя к евро и доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:21

2022-04-08T14:21

2022-04-08T16:29

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Рубль продолжает укреплятьcя к евро и доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 15:33 мск курс евро падал на 4,05 рубля, до 77,40, курс доллара — на 4,29 рубля, до 71,46. При этом минутами ранее евро снижался до 77,08 рубля — впервые с июня 2020 года, а доллар — до 71 рубля, минимума с прошлой осени.Таким образом, российская валюта практически не отреагировала на снижение ключевой ставки с 20 до 17 процентов годовых. Вскоре после сообщения Центробанка рубль несколько ослаб к доллару и евро, но затем снова вернулся к росту.По мнению аналитиков, влияние ставки на курс валют окажется минимальным при нынешних ограничениях ЦБ на многие финансовые операции. Основным фактором остаются сами эти ограничения и продажа 80 процентов выручки от экспортеров. Специалисты не исключают, что российская валюта может продолжить движение к 70 рублям за доллар.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии