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Курс евро упал ниже 77 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Курс евро упал ниже 77 рублей
Курс евро упал ниже 77 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Курс евро упал ниже 77 рублей
Рубль продолжает укреплятьcя к евро и доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:21
2022-04-08T16:29
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Рубль продолжает укреплятьcя к евро и доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже.Так, к 15:33 мск курс евро падал на 4,05 рубля, до 77,40, курс доллара — на 4,29 рубля, до 71,46. При этом минутами ранее евро снижался до 77,08 рубля — впервые с июня 2020 года, а доллар — до 71 рубля, минимума с прошлой осени.Таким образом, российская валюта практически не отреагировала на снижение ключевой ставки с 20 до 17 процентов годовых. Вскоре после сообщения Центробанка рубль несколько ослаб к доллару и евро, но затем снова вернулся к росту.По мнению аналитиков, влияние ставки на курс валют окажется минимальным при нынешних ограничениях ЦБ на многие финансовые операции. Основным фактором остаются сами эти ограничения и продажа 80 процентов выручки от экспортеров. Специалисты не исключают, что российская валюта может продолжить движение к 70 рублям за доллар.
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экономика, санкции в отношении россии
14:21 08.04.2022 (обновлено: 16:29 08.04.2022)
 
Курс евро упал ниже 77 рублей

Курс евро упал ниже 77 рублей, доллара — до 71

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Рубль продолжает укреплятьcя к евро и доллару, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Так, к 15:33 мск курс евро падал на 4,05 рубля, до 77,40, курс доллара — на 4,29 рубля, до 71,46.
При этом минутами ранее евро снижался до 77,08 рубля — впервые с июня 2020 года, а доллар — до 71 рубля, минимума с прошлой осени.
Таким образом, российская валюта практически не отреагировала на снижение ключевой ставки с 20 до 17 процентов годовых. Вскоре после сообщения Центробанка рубль несколько ослаб к доллару и евро, но затем снова вернулся к росту.
По мнению аналитиков, влияние ставки на курс валют окажется минимальным при нынешних ограничениях ЦБ на многие финансовые операции. Основным фактором остаются сами эти ограничения и продажа 80 процентов выручки от экспортеров. Специалисты не исключают, что российская валюта может продолжить движение к 70 рублям за доллар.
 
ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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