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Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 08.04.2022
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Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 08.04.2022
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:59
2022-04-08T14:07
московская биржа
евро
валюта
экономика
финансы
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара - на 0,95 рубля, до 74,79 рубля.
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московская биржа, евро, валюта, экономика, финансы
13:59 08.04.2022 (обновлено: 14:07 08.04.2022)
 
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Курс евро на Мосбирже опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара - на 0,95 рубля, до 74,79 рубля.
 
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