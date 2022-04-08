https://ria.ru/20220408/evro-1782509987.html
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 08.04.2022
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:59
2022-04-08T13:59
2022-04-08T14:07
московская биржа
евро
валюта
экономика
финансы
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара - на 0,95 рубля, до 74,79 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, евро, валюта, экономика, финансы
13:59 08.04.2022 (обновлено: 14:07 08.04.2022)
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро на Мосбирже опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года