https://ria.ru/20220408/evro-1782509987.html

Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 08.04.2022

Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:59

2022-04-08T13:59

2022-04-08T14:07

московская биржа

евро

валюта

экономика

финансы

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, евро опускался ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" к 13.54 мск снижается на 1,4 рубля, до 80,05 рубля (уже опускался до 79,98 рубля), курс доллара - на 0,95 рубля, до 74,79 рубля.

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2022

Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

московская биржа, евро, валюта, экономика, финансы