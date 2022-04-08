https://ria.ru/20220408/estoniya-1782625988.html
В Эстонии ограничили доступ еще к четырем российским сайтам
В Эстонии ограничили доступ еще к четырем российским сайтам - РИА Новости, 08.04.2022
В Эстонии ограничили доступ еще к четырем российским сайтам
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне спецоперации РФ по демилитаризации на Украине ограничил доступ еще к четырем... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:21
2022-04-08T23:21
2022-04-08T23:21
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне спецоперации РФ по демилитаризации на Украине ограничил доступ еще к четырем российским сайтам, которые якобы распространяют "военную пропаганду", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства."TTJA обязывает телекоммуникационные компании блокировать и делать недоступными для конечных пользователей услуги интернет-подключения к следующим сайтам: smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online и rus24.tv, поскольку эти сайты распространяют военную пропаганду... тем самым создавая угрозу общественному порядку в Эстонии", - говорится в сообщении.Департамент в марте сделал предписание телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru и tass.ru.За последнее время в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов. В качестве альтернативных каналов телекоммуникационные компании предложили телезрителям другие новостные каналы (в том числе на русском языке или с русскими субтитрами), такие как Euronews RUS, Current Time/Настоящее Время, Украина 24, 1+1 International, Интер+, TV3+ и другие.В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эстония
В Эстонии ограничили доступ еще к четырем российским сайтам
Департамент в Эстонии ограничил доступ еще к четырем российским сайтам
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) на фоне спецоперации РФ по демилитаризации на Украине ограничил доступ еще к четырем российским сайтам, которые якобы распространяют "военную пропаганду", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"TTJA обязывает телекоммуникационные компании блокировать и делать недоступными для конечных пользователей услуги интернет-подключения к следующим сайтам: smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online и rus24.tv, поскольку эти сайты распространяют военную пропаганду... тем самым создавая угрозу общественному порядку в Эстонии", - говорится в сообщении.
Департамент в марте сделал предписание телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к семи веб-сайтам российских телеканалов и информационных агентств: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru и tass.ru.
За последнее время в Эстонии
были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов. В качестве альтернативных каналов телекоммуникационные компании предложили телезрителям другие новостные каналы (в том числе на русском языке или с русскими субтитрами), такие как Euronews RUS, Current Time/Настоящее Время, Украина
24, 1+1 International, Интер+, TV3+ и другие.
В ВГТРК
, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии
, Польше
и Эстонии вещания основных российских каналов, заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД РФ
заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии
, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса
, Риги
и Таллина
принципам демократии и свободы слова".