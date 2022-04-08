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Суд в Эстонии освободил журналистку Черышеву - РИА Новости, 08.04.2022
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Суд в Эстонии освободил журналистку Черышеву
Суд в Эстонии освободил журналистку Черышеву - РИА Новости, 08.04.2022
Суд в Эстонии освободил журналистку Черышеву
Харьюский уездный суд в Таллине запретил задержанной гражданке России, главе Sputnik Meedia Елене Черышевой покидать место жительства и не удовлетворил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T20:53
2022-04-08T20:54
в мире
елена черышева
россия
эстония
sputnik эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине запретил задержанной гражданке России, главе Sputnik Meedia Елене Черышевой покидать место жительства и не удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее аресте, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR."Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Черышевой. Хотя суд согласился с прокуратурой в том, что в отношении Елены имелись обоснованные подозрения в совершении уголовного преступления, он не нашел оснований для ареста, но запретил ей покидать место жительства", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Черышева была задержана 6 апреля спецслужбами Эстонии по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций.По данным ERR, прокуратура настаивала на аресте Черышевой, считая, что на свободе она могла продолжать "совершать преступления" или уклоняться от судебного разбирательства. Прокуратура также считает весьма вероятным, что она может покинуть страну, что сделает невозможным продолжение судебного разбирательства в отношении неё в Эстонии, отмечает портал.В МИД РФ заявили, что обвинения в адрес Черышевой абсурдны. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору".В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продаже алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782384868.html
https://ria.ru/20220407/sputnik-1782373620.html
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в мире, елена черышева, россия, эстония, sputnik эстония
20:53 08.04.2022 (обновлено: 20:54 08.04.2022)
 
Суд в Эстонии освободил журналистку Черышеву

Суд в Эстонии освободил журналистку Черышеву, но запретил ей покидать место жительства

© Sputnik / Вадим АнцуповРуководитель издания Sputnik Meedia Елена Черышева
Руководитель издания Sputnik Meedia Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Вадим Анцупов
Руководитель издания Sputnik Meedia Елена Черышева
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Таллине запретил задержанной гражданке России, главе Sputnik Meedia Елене Черышевой покидать место жительства и не удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее аресте, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
"Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Черышевой. Хотя суд согласился с прокуратурой в том, что в отношении Елены имелись обоснованные подозрения в совершении уголовного преступления, он не нашел оснований для ареста, но запретил ей покидать место жительства", - говорится в сообщении.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 19:28
МИД потребовал от Эстонии освободить журналистку Черышеву
Ранее сообщалось, что Черышева была задержана 6 апреля спецслужбами Эстонии по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций.
По данным ERR, прокуратура настаивала на аресте Черышевой, считая, что на свободе она могла продолжать "совершать преступления" или уклоняться от судебного разбирательства. Прокуратура также считает весьма вероятным, что она может покинуть страну, что сделает невозможным продолжение судебного разбирательства в отношении неё в Эстонии, отмечает портал.
В МИД РФ заявили, что обвинения в адрес Черышевой абсурдны. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору".
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:32
Москалькова осудила задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продаже алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
 
В миреЕлена ЧерышеваРоссияЭстонияSputnik Эстония
 
 
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