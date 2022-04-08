https://ria.ru/20220408/erev-1782608860.html

В Ереване прошла акция в поддержку России

В Ереване прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 08.04.2022

В Ереване прошла акция в поддержку России

В ереванском парке Победы прошла акция в поддержку спецоперации России по демилитаризации Украины и российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T20:34

2022-04-08T20:34

2022-04-08T22:36

в мире

армения

россия

нагорно-карабахская республика

украина

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ЕРЕВАН, 8 апр — РИА Новости. В ереванском парке Победы прошла акция в поддержку спецоперации России по демилитаризации Украины и российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Участники пришли на мероприятие с флагами Армении, России и непризнанной НКР. Генерал-лейтенант полиции Гагик Амбарцумян и генерал-майор юстиции Татул Петросян возложили венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата."Цель спецоперации России одна — не позволить распространиться нацизму в мире .<…> Сегодня есть много сил, которые по соросовским методичкам при покровительстве провластного крыла пытаются вбить клин в армяно-российскую дружбу, не понимая, что единственным, реальным и верным партнером Армении является Россия", — заявил Петросян. Военный эксперт Айк Наапетян отметил, что "война против нацизма, которая, казалось бы, завершилась победой в 1945 году, сегодня продолжается"."Идет продолжение этой войны на Украине. По обе стороны окопов — силы, собравшиеся вокруг флага американского нацизма,​ и силы добра, самобытности, достоинства, веры, любви, защитников родины, авангардом которых является Россия", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что исход сражений предопределен и западным странам придется уйти из Украины, Средней Азии и Южного Кавказа.Бывший министр диаспоры Армении Серж Срапионян указал, что армяне и русские мирно сосуществовали сотни лет, никогда не противостояли друг другу и сейчас нельзя позволить вбить клин между ними.Кинопродюсер Армен Григорян, в свою очередь, поблагодарил Россию и русских солдат за независимую Армению и назвал их гарантией безопасности государства.Мероприятие инициировали более десяти организаций, в том числе​ Союз офицеров запаса СНБ, Союз армян России, движение "Офицеры запаса", объединения "Щит Отечества", Союз ветеранов карабахской войны, "Голос Отечества", "Национальная гвардия", "Возвращение", "Верховенство права и ценностей", "Гражданский совет имени Аркадия Тер-Тодевосяна" и "Араратский альянс".Акции в поддержку России и Донбасса прошли во множестве европейских и азиатских стран, а также США. Участники демонстрировали солидарность с российскими военными и президентом Владимиром Путиным.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российские военные выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/aktsiya-1781490995.html

https://ria.ru/20220404/kipr-1781612034.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

армения

россия

нагорно-карабахская республика

украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, армения, россия, нагорно-карабахская республика, украина