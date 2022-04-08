Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782577574.html
Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России
Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России - РИА Новости, 08.04.2022
Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, но нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4-5... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:39
2022-04-08T17:39
экономика
олег дерипаска
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, но нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4-5 лет."Нам нужно найти новые рынки... за 4-5 лет... Важный вопрос - закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом", - сказал Дерипаска журналистам.По его словам, нужно вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олег дерипаска, россия
17:39 08.04.2022
 
Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России

Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до десяти лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, но нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4-5 лет.
"Нам нужно найти новые рынки... за 4-5 лет... Важный вопрос - закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом", - сказал Дерипаска журналистам.
По его словам, нужно вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.
Мишустин заявил, что Россию не удастся изолировать и вырвать из мировой экономики - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:45
Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин
 
ЭкономикаОлег ДерипаскаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала