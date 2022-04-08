https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782577574.html

Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России

Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России - РИА Новости, 08.04.2022

Дерипаска оценил перспективы построения успешной экономики в России

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, но нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4-5... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:39

2022-04-08T17:39

2022-04-08T17:39

экономика

олег дерипаска

россия

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УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет, но нужно развивать экспорт, найти новые рынки за 4-5 лет."Нам нужно найти новые рынки... за 4-5 лет... Важный вопрос - закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом", - сказал Дерипаска журналистам.По его словам, нужно вернуться к рыночным отношениям и отказаться от госкапитализма.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html

россия

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Ольга Маркова

экономика, олег дерипаска, россия