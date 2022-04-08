https://ria.ru/20220408/egipet-1782417297.html
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет - РИА Новости, 08.04.2022
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет
Первый с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией рейс прибыл в аэропорт Каира из Сочи, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T02:46
2022-04-08T02:46
2022-04-08T10:23
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КАИР, 8 апр - РИА Новости. Первый с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией рейс прибыл в аэропорт Каира из Сочи, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту египетской столицы.В начале марта российская авиакомпания "Аэрофлот" и египетская EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Причиной приостановки рейсов стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой."Борт только приземлился. "Самолет заполнен пассажирами процентов на девяносто пять", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в апреле запустит из Сочи рейсы по 17 зарубежным направлениям, среди которых и Каир. Полеты в египетскую столицу будут выполняться ежедневно на самолётах отечественного производства Superjet100, вмещающих 87 пассажиров. Время в пути из Сочи до Каира составит не более 3 часов.
https://ria.ru/20220406/pegasus-1782065293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, каир (город), аэрофлот, egyptair, в мире, новости - туризм
02:46 08.04.2022 (обновлено: 10:23 08.04.2022)
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет
Первый с момента приостановки авиасообщения регулярный рейс прибыл из России в Египет