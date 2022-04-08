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Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
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Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет - РИА Новости, 08.04.2022
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет
Первый с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией рейс прибыл в аэропорт Каира из Сочи, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T02:46
2022-04-08T10:23
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КАИР, 8 апр - РИА Новости. Первый с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией рейс прибыл в аэропорт Каира из Сочи, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту египетской столицы.В начале марта российская авиакомпания "Аэрофлот" и египетская EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Причиной приостановки рейсов стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой."Борт только приземлился. "Самолет заполнен пассажирами процентов на девяносто пять", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в апреле запустит из Сочи рейсы по 17 зарубежным направлениям, среди которых и Каир. Полеты в египетскую столицу будут выполняться ежедневно на самолётах отечественного производства Superjet100, вмещающих 87 пассажиров. Время в пути из Сочи до Каира составит не более 3 часов.
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москва, каир (город), аэрофлот, egyptair, в мире, новости - туризм
02:46 08.04.2022 (обновлено: 10:23 08.04.2022)
 
Первый с момента приостановки авиасообщения рейс прибыл из России в Египет

Первый с момента приостановки авиасообщения регулярный рейс прибыл из России в Египет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер
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КАИР, 8 апр - РИА Новости. Первый с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией рейс прибыл в аэропорт Каира из Сочи, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту египетской столицы.
В начале марта российская авиакомпания "Аэрофлот" и египетская EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Причиной приостановки рейсов стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой.
"Борт только приземлился. "Самолет заполнен пассажирами процентов на девяносто пять", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в апреле запустит из Сочи рейсы по 17 зарубежным направлениям, среди которых и Каир. Полеты в египетскую столицу будут выполняться ежедневно на самолётах отечественного производства Superjet100, вмещающих 87 пассажиров. Время в пути из Сочи до Каира составит не более 3 часов.
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