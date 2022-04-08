https://ria.ru/20220408/dtp-1782572300.html
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 08.04.2022
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:21
2022-04-08T17:21
2022-04-08T17:33
происшествия
авто
донецкая народная республика
россия
ростовская область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На автодороге Матвеево-Курганск – Родионово-Несветайск столкнулись микроавтобус из ДНР и грузовик", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП из 17 граждан ДНР пострадали семеро, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220303/dtp-1776232774.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, донецкая народная республика, россия, ростовская область
17:21 08.04.2022 (обновлено: 17:33 08.04.2022)
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области, один человек погиб