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Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 08.04.2022
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Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 08.04.2022
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:21
2022-04-08T17:33
происшествия
авто
донецкая народная республика
россия
ростовская область
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На автодороге Матвеево-Курганск – Родионово-Несветайск столкнулись микроавтобус из ДНР и грузовик", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП из 17 граждан ДНР пострадали семеро, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
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донецкая народная республика
россия
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происшествия, авто, донецкая народная республика, россия, ростовская область
17:21 08.04.2022 (обновлено: 17:33 08.04.2022)
 
Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области, один человек погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На автодороге Матвеево-Курганск – Родионово-Несветайск столкнулись микроавтобус из ДНР и грузовик", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП из 17 граждан ДНР пострадали семеро, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияАвтоДонецкая Народная РеспубликаРоссияРостовская область
 
 
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