https://ria.ru/20220408/dtp-1782572300.html

Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 08.04.2022

Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:21

2022-04-08T17:21

2022-04-08T17:33

происшествия

авто

донецкая народная республика

россия

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Микроавтобус, в котором ехали граждане ДНР, столкнулся с грузовиком в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, один человек погиб и еще шесть пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На автодороге Матвеево-Курганск – Родионово-Несветайск столкнулись микроавтобус из ДНР и грузовик", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП из 17 граждан ДНР пострадали семеро, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220303/dtp-1776232774.html

донецкая народная республика

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, донецкая народная республика, россия, ростовская область