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Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков
Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022
Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков
Москва и Вашингтон продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме, хотя инспекции пока не возобновлялись, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:06
2022-04-08T10:06
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
чехия
прага
сша
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме, хотя инспекции пока не возобновлялись, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях (8 апреля 2010 года).Рябков напомнил, что с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки проведение инспекций по Договору "было приостановлено по взаимному согласию сторон в 2020 году и пока не возобновлено"."При этом все остальные договорные механизмы, включая обмен уведомлениями и разного рода данными, продолжают действовать в штатном режиме", - подчеркнул замминистра.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, чехия, прага, сша
10:06 08.04.2022
 
Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков

Рябков: Россия и США продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме, хотя инспекции пока не возобновлялись, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях (8 апреля 2010 года).
Рябков напомнил, что с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки проведение инспекций по Договору "было приостановлено по взаимному согласию сторон в 2020 году и пока не возобновлено".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
09:53
Проведение комиссии России и США по ДСНВ пришлось отложить, заявил Рябков
"При этом все остальные договорные механизмы, включая обмен уведомлениями и разного рода данными, продолжают действовать в штатном режиме", - подчеркнул замминистра.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияЧехияПрагаСША
 
 
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