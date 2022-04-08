https://ria.ru/20220408/dsnv-1782447135.html

Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков

Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков - РИА Новости, 08.04.2022

Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков

Москва и Вашингтон продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме, хотя инспекции пока не возобновлялись, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:06

2022-04-08T10:06

2022-04-08T10:06

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

чехия

прага

сша

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме, хотя инспекции пока не возобновлялись, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях (8 апреля 2010 года).Рябков напомнил, что с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки проведение инспекций по Договору "было приостановлено по взаимному согласию сторон в 2020 году и пока не возобновлено"."При этом все остальные договорные механизмы, включая обмен уведомлениями и разного рода данными, продолжают действовать в штатном режиме", - подчеркнул замминистра.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20220408/komissiya-1782445058.html

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чехия

прага

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, чехия, прага, сша