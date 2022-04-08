Россия и США обмениваются данными в рамках выполнения ДСНВ-3, заявил Рябков
Рябков: Россия и США продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают обмен данными в рамках выполнения ДСНВ-3 в штатном режиме, хотя инспекции пока не возобновлялись, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков по случаю годовщины подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях (8 апреля 2010 года).
Рябков напомнил, что с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки проведение инспекций по Договору "было приостановлено по взаимному согласию сторон в 2020 году и пока не возобновлено".
"При этом все остальные договорные механизмы, включая обмен уведомлениями и разного рода данными, продолжают действовать в штатном режиме", - подчеркнул замминистра.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.