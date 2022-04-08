https://ria.ru/20220408/droetker-1782528693.html

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России - РИА Новости, 08.04.2022

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью прекращает работу в РФ, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:58

2022-04-08T14:58

2022-04-08T15:07

экономика

россия

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью прекращает работу в РФ, сообщается в пресс-релизе компании."Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью сворачивает свою деятельность в России", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее компания уже прекратила весь экспорт в РФ, все инвестиции в российскую сестринскую компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке. С тех пор производственный завод в Белгороде производит только основные продукты питания, такие как дрожжи и пекарский порошок."Компания Dr. Oetker передает права собственности существующим российским управляющим директорам, тем самым прекращая свою деятельность в России" - отмечается в пресс-релизе.Dr. Oetker - немецкий производитель продуктов питания, основанный в 1891 году. Штаб-квартира находится в Билефельде. В России компания продавала такие бренды как пиццу Ristorante, Giuseppe, Feliciana, а также смеси и ингредиенты для выпечки и средства для консервирования.

https://ria.ru/20220323/nestle-1779643515.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, германия, санкции в отношении россии