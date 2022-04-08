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Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России - РИА Новости, 08.04.2022
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Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России
Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России - РИА Новости, 08.04.2022
Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России
Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью прекращает работу в РФ, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:58
2022-04-08T15:07
экономика
россия
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью прекращает работу в РФ, сообщается в пресс-релизе компании."Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью сворачивает свою деятельность в России", - говорится в сообщении.Уточняется, что ранее компания уже прекратила весь экспорт в РФ, все инвестиции в российскую сестринскую компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке. С тех пор производственный завод в Белгороде производит только основные продукты питания, такие как дрожжи и пекарский порошок."Компания Dr. Oetker передает права собственности существующим российским управляющим директорам, тем самым прекращая свою деятельность в России" - отмечается в пресс-релизе.Dr. Oetker - немецкий производитель продуктов питания, основанный в 1891 году. Штаб-квартира находится в Билефельде. В России компания продавала такие бренды как пиццу Ristorante, Giuseppe, Feliciana, а также смеси и ингредиенты для выпечки и средства для консервирования.
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экономика, россия, германия, санкции в отношении россии
14:58 08.04.2022 (обновлено: 15:07 08.04.2022)
 
Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker уходит из России

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker прекращает работу в России

© AFP 2022 / dpa / Oliver KratoВывеска возле штаб-квартиры компании Dr.Oetker в Билефельде, Германия
Вывеска возле штаб-квартиры компании Dr.Oetker в Билефельде, Германия - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / dpa / Oliver Krato
Вывеска возле штаб-квартиры компании Dr.Oetker в Билефельде, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью прекращает работу в РФ, сообщается в пресс-релизе компании.
"Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью сворачивает свою деятельность в России", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ранее компания уже прекратила весь экспорт в РФ, все инвестиции в российскую сестринскую компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке. С тех пор производственный завод в Белгороде производит только основные продукты питания, такие как дрожжи и пекарский порошок.
"Компания Dr. Oetker передает права собственности существующим российским управляющим директорам, тем самым прекращая свою деятельность в России" - отмечается в пресс-релизе.
Dr. Oetker - немецкий производитель продуктов питания, основанный в 1891 году. Штаб-квартира находится в Билефельде. В России компания продавала такие бренды как пиццу Ristorante, Giuseppe, Feliciana, а также смеси и ингредиенты для выпечки и средства для консервирования.
 
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