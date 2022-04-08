https://ria.ru/20220408/dogg-1782555425.html

Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск

Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск - РИА Новости, 08.04.2022

Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск

Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:16

2022-04-08T17:16

2022-04-08T17:16

культура

новости культуры

музыка

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

рэп

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570708828_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_32ca05af4878672361bcd99f9cdd81c4.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone.Девушка утверждала, что в течение нескольких лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don "Magic" Juan. Женщина запросила около десяти миллионов долларов для урегулирования претензий, но требования были отклонены.Как заявил ее адвокат, она не отказывается от обвинений, несмотря на отзыв иска. За ней остается право подать его вновь.Также отмечается, что девушка должна была в течение семи дней подать возражение после запроса адвокатов Снуп Догга о прекращении дела, однако этого не сделала.

https://ria.ru/20220407/smith-1782336404.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, snoop dogg (calvin broadus, jr.), рэп, знаменитости, звезды