https://ria.ru/20220408/dogg-1782555425.html
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск - РИА Новости, 08.04.2022
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск
Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:16
2022-04-08T17:16
2022-04-08T17:16
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone.Девушка утверждала, что в течение нескольких лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don "Magic" Juan. Женщина запросила около десяти миллионов долларов для урегулирования претензий, но требования были отклонены.Как заявил ее адвокат, она не отказывается от обвинений, несмотря на отзыв иска. За ней остается право подать его вновь.Также отмечается, что девушка должна была в течение семи дней подать возражение после запроса адвокатов Снуп Догга о прекращении дела, однако этого не сделала.
https://ria.ru/20220407/smith-1782336404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, snoop dogg (calvin broadus, jr.), рэп, знаменитости, звезды
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск
Rolling Stone сообщил, что обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone.
"Это неудивительно. Ее обвинения были полны лживых заявлений и пробелов", — считает представитель артиста.
Девушка утверждала, что в течение нескольких лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don "Magic" Juan.
Женщина запросила около десяти миллионов долларов для урегулирования претензий, но требования были отклонены.
Как заявил ее адвокат, она не отказывается от обвинений, несмотря на отзыв иска. За ней остается право подать его вновь.
Также отмечается, что девушка должна была в течение семи дней подать возражение после запроса адвокатов Снуп Догга о прекращении дела, однако этого не сделала.