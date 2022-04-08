Рейтинг@Mail.ru
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220408/dogg-1782555425.html
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск - РИА Новости, 08.04.2022
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск
Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:16
2022-04-08T17:16
культура
новости культуры
музыка
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
рэп
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570708828_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_32ca05af4878672361bcd99f9cdd81c4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone.Девушка утверждала, что в течение нескольких лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don "Magic" Juan. Женщина запросила около десяти миллионов долларов для урегулирования претензий, но требования были отклонены.Как заявил ее адвокат, она не отказывается от обвинений, несмотря на отзыв иска. За ней остается право подать его вновь.Также отмечается, что девушка должна была в течение семи дней подать возражение после запроса адвокатов Снуп Догга о прекращении дела, однако этого не сделала.
https://ria.ru/20220407/smith-1782336404.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570708828_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e26eacc9b0d3c62d426a587e0f4e7ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, snoop dogg (calvin broadus, jr.), рэп, знаменитости, звезды
17:16 08.04.2022
 
Обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск

Rolling Stone сообщил, что обвинившая Снуп Догга в насилии женщина отозвала свой иск

© AP Photo / Amy HarrisАмериканский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане
Американский рэпер Snoop Dogg на фестивале джаза и наследия в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Amy Harris
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Женщина, которая в феврале обвинила американского рэпера и продюсера Снуп Догга в насилии, отозвала свой иск, сообщает Rolling Stone.

"Это неудивительно. Ее обвинения были полны лживых заявлений и пробелов", — считает представитель артиста.

Девушка утверждала, что в течение нескольких лет работала и выступала с рэпером. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don "Magic" Juan.
Женщина запросила около десяти миллионов долларов для урегулирования претензий, но требования были отклонены.
Как заявил ее адвокат, она не отказывается от обвинений, несмотря на отзыв иска. За ней остается право подать его вновь.
Также отмечается, что девушка должна была в течение семи дней подать возражение после запроса адвокатов Снуп Догга о прекращении дела, однако этого не сделала.
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит перед церемонией вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:19Культура
Инсайдер рассказал, как супруга Смита отнеслась к инциденту на "Оскаре"
 
КультураНовости культурыМузыкаSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)рэпЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала