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Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста - РИА Новости, 08.04.2022
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Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста - РИА Новости, 08.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:17
2022-04-08T19:26
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста.Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшую неделю 33 военных республики погибли, 153 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 33 защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 153 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днр, лнр
19:17 08.04.2022 (обновлено: 19:26 08.04.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста

Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР
Бронетранспортер Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, три огневые позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, одна 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и две бронированные машины. Захвачены две БМП и одно грузовое транспортное средство", - сообщает народная милиция в Telegram.
Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшую неделю 33 военных республики погибли, 153 получили ранения.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 33 защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 153 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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