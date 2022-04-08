https://ria.ru/20220408/dnr-1782599538.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста - РИА Новости, 08.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:17
2022-04-08T19:17
2022-04-08T19:26
в мире
украина
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232972_418:659:2888:2048_1920x0_80_0_0_17f1af9325778844bbda81dfafbe1138.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста.Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшую неделю 33 военных республики погибли, 153 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 33 защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 153 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232972_847:686:2663:2048_1920x0_80_0_0_f157d221f361dbb10b0ee0e255c6f981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, лнр
19:17 08.04.2022 (обновлено: 19:26 08.04.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста
Народная милиция: силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости.
Народная милиция Донецкой народной республики заявила
, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, три огневые позиции 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, одна 122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и две бронированные машины. Захвачены две БМП и одно грузовое транспортное средство", - сообщает народная милиция в Telegram.
Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшую неделю 33 военных республики погибли, 153 получили ранения.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 33 защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 153 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.