https://ria.ru/20220408/dnr-1782599538.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста

Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста - РИА Новости, 08.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 42 украинских националиста

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:17

2022-04-08T19:17

2022-04-08T19:26

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что с начала суток военные уничтожили 42 украинских националиста.Кроме того, народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшую неделю 33 военных республики погибли, 153 получили ранения."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 33 защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 153 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, днр, лнр