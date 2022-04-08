13:43 08.04.2022 (обновлено: 14:11 08.04.2022)
В МИД ДНР рассказали, когда откроется посольство республики в России
МИД ДНР надеется на открытие посольства республики в России в течение месяца
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что кандидатура посла ДНР в России уже определена, она рассчитывает, что посольство республики будет открыто в РФ в течение месяца.
"Тесное взаимодействие сейчас происходит на всех уровнях в первую очередь с МИД РФ. Нами уже направлен запрос на агреман. Кандидатура посла определена с нашей стороны, сейчас ожидаем ответа. В ближайшее время, надеюсь, агреман получим и буквально в течение месяца сможем официально открыть наше посольство", - сказала Никонорова на пресс-конференции. Кто выдвинут на пост посла ДНР, она не уточнила.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
25 февраля, 23:17Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР