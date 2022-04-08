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В МИД ДНР рассказали, когда откроется посольство республики в России - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/dnr-1782504885.html
В МИД ДНР рассказали, когда откроется посольство республики в России
В МИД ДНР рассказали, когда откроется посольство республики в России - РИА Новости, 08.04.2022
В МИД ДНР рассказали, когда откроется посольство республики в России
Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что кандидатура посла ДНР в России уже определена, она рассчитывает, что посольство... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:43
2022-04-08T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что кандидатура посла ДНР в России уже определена, она рассчитывает, что посольство республики будет открыто в РФ в течение месяца."Тесное взаимодействие сейчас происходит на всех уровнях в первую очередь с МИД РФ. Нами уже направлен запрос на агреман. Кандидатура посла определена с нашей стороны, сейчас ожидаем ответа. В ближайшее время, надеюсь, агреман получим и буквально в течение месяца сможем официально открыть наше посольство", - сказала Никонорова на пресс-конференции. Кто выдвинут на пост посла ДНР, она не уточнила.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220316/priznanie-1778398242.html
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признание днр и лнр в россии, в мире, донецкая народная республика, россия
13:43 08.04.2022 (обновлено: 14:11 08.04.2022)
 
В МИД ДНР рассказали, когда откроется посольство республики в России

МИД ДНР надеется на открытие посольства республики в России в течение месяца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Донецк
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что кандидатура посла ДНР в России уже определена, она рассчитывает, что посольство республики будет открыто в РФ в течение месяца.
"Тесное взаимодействие сейчас происходит на всех уровнях в первую очередь с МИД РФ. Нами уже направлен запрос на агреман. Кандидатура посла определена с нашей стороны, сейчас ожидаем ответа. В ближайшее время, надеюсь, агреман получим и буквально в течение месяца сможем официально открыть наше посольство", - сказала Никонорова на пресс-конференции. Кто выдвинут на пост посла ДНР, она не уточнила.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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