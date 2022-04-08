https://ria.ru/20220408/dialog-1782444081.html

Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом

Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом - РИА Новости, 08.04.2022

Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным - его долг, и он продолжит переговоры с президентом России. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T09:47

2022-04-08T09:47

2022-04-08T10:20

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

украина

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным - его долг, и он продолжит переговоры с президентом России."Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к президенту Путину… Но мой долг - говорить с ним, нам это нужно. Я не перестану этого делать. Это то, что позволяет нам быть игроками в переговорах", - сказал Макрон в интервью газете Parisien.Он отметил, что Владимир Зеленский также просит его разговаривать с президентом России."Ему это нужно, потому что он не может поговорить с Путиным", - пояснил французский лидер.Президенты РФ и Франции находятся в последние месяцы в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html

https://ria.ru/20220331/makron-1781114614.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, украина