09:47 08.04.2022 (обновлено: 10:20 08.04.2022)
Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом
Президент Франции Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным - его долг, и он продолжит переговоры с президентом России.
"Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к президенту Путину… Но мой долг - говорить с ним, нам это нужно. Я не перестану этого делать. Это то, что позволяет нам быть игроками в переговорах", - сказал Макрон в интервью газете Parisien.
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Он отметил, что Владимир Зеленский также просит его разговаривать с президентом России.
"Ему это нужно, потому что он не может поговорить с Путиным", - пояснил французский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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