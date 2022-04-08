https://ria.ru/20220408/deripaska-1782571284.html
Дерипаска назвал два перспективных региона России
Дерипаска назвал два перспективных региона России - РИА Новости, 08.04.2022
Дерипаска назвал два перспективных региона России
Сибирь и юг России - две перспективные точки, которые нужно развивать, сообщил предприниматель Олег Дерипаска на открытии первого университетского лицея им... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:16
2022-04-08T17:16
2022-04-08T17:20
общество
россия
олег дерипаска
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УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Сибирь и юг России - две перспективные точки, которые нужно развивать, сообщил предприниматель Олег Дерипаска на открытии первого университетского лицея им. Лобачевского, его образовательного проекта.Первый Университетский лицей имени Лобачевского открылся в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. Он будет готовить учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны. Обучение в лицее бесплатное, для приезжих школьников построен кампус, в котором они смогут проживать."Я действительно считаю, что в стране есть две перспективные точки - Сибирь... и юг, безусловно, на кубанской земле… Мы должны многое сделать, чтобы люди могли здесь жить и получать все тоже самое, что они могут получить в Москве и в любом другом городе. И, безусловно, успех этого лицея будет связан с нашей совместной работой. Это наш долг - развивать край и нашу родину", - сказал Дерипаска.Он добавил, что родители учеников первого университетского лицея сделают большой вклад в будущее своих детей."Родители, которые отдают сюда детей - это все инвестиции, они не увидят его до 30 лет, пока он не защитится. Для нас это важно", - заключил Дерипаска.
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, олег дерипаска
17:16 08.04.2022 (обновлено: 17:20 08.04.2022)
Дерипаска назвал два перспективных региона России
Бизнесмен Дерипаска назвал Сибирь и Юг перспективными регионами России
УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Сибирь и юг России - две перспективные точки, которые нужно развивать, сообщил предприниматель Олег Дерипаска на открытии первого университетского лицея им. Лобачевского, его образовательного проекта.
Первый Университетский лицей имени Лобачевского открылся в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. Он будет готовить учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны. Обучение в лицее бесплатное, для приезжих школьников построен кампус, в котором они смогут проживать.
"Я действительно считаю, что в стране есть две перспективные точки - Сибирь... и юг, безусловно, на кубанской земле… Мы должны многое сделать, чтобы люди могли здесь жить и получать все тоже самое, что они могут получить в Москве
и в любом другом городе. И, безусловно, успех этого лицея будет связан с нашей совместной работой. Это наш долг - развивать край и нашу родину", - сказал Дерипаска.
Он добавил, что родители учеников первого университетского лицея сделают большой вклад в будущее своих детей.
"Родители, которые отдают сюда детей - это все инвестиции, они не увидят его до 30 лет, пока он не защитится. Для нас это важно", - заключил Дерипаска.