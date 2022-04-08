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Дерипаска назвал два перспективных региона России - РИА Новости, 08.04.2022
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Дерипаска назвал два перспективных региона России
Дерипаска назвал два перспективных региона России - РИА Новости, 08.04.2022
Дерипаска назвал два перспективных региона России
Сибирь и юг России - две перспективные точки, которые нужно развивать, сообщил предприниматель Олег Дерипаска на открытии первого университетского лицея им... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:16
2022-04-08T17:20
общество
россия
олег дерипаска
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УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Сибирь и юг России - две перспективные точки, которые нужно развивать, сообщил предприниматель Олег Дерипаска на открытии первого университетского лицея им. Лобачевского, его образовательного проекта.Первый Университетский лицей имени Лобачевского открылся в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. Он будет готовить учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны. Обучение в лицее бесплатное, для приезжих школьников построен кампус, в котором они смогут проживать."Я действительно считаю, что в стране есть две перспективные точки - Сибирь... и юг, безусловно, на кубанской земле… Мы должны многое сделать, чтобы люди могли здесь жить и получать все тоже самое, что они могут получить в Москве и в любом другом городе. И, безусловно, успех этого лицея будет связан с нашей совместной работой. Это наш долг - развивать край и нашу родину", - сказал Дерипаска.Он добавил, что родители учеников первого университетского лицея сделают большой вклад в будущее своих детей."Родители, которые отдают сюда детей - это все инвестиции, они не увидят его до 30 лет, пока он не защитится. Для нас это важно", - заключил Дерипаска.
https://ria.ru/20220303/krizis-1776271202.html
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общество, россия, олег дерипаска
17:16 08.04.2022 (обновлено: 17:20 08.04.2022)
 
Дерипаска назвал два перспективных региона России

Бизнесмен Дерипаска назвал Сибирь и Юг перспективными регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска
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УСТЬ-ЛАБИНСК, 8 апр - РИА Новости. Сибирь и юг России - две перспективные точки, которые нужно развивать, сообщил предприниматель Олег Дерипаска на открытии первого университетского лицея им. Лобачевского, его образовательного проекта.
Первый Университетский лицей имени Лобачевского открылся в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает корреспондент РИА Новости. Он будет готовить учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны. Обучение в лицее бесплатное, для приезжих школьников построен кампус, в котором они смогут проживать.
Бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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"Я действительно считаю, что в стране есть две перспективные точки - Сибирь... и юг, безусловно, на кубанской земле… Мы должны многое сделать, чтобы люди могли здесь жить и получать все тоже самое, что они могут получить в Москве и в любом другом городе. И, безусловно, успех этого лицея будет связан с нашей совместной работой. Это наш долг - развивать край и нашу родину", - сказал Дерипаска.
Он добавил, что родители учеников первого университетского лицея сделают большой вклад в будущее своих детей.
"Родители, которые отдают сюда детей - это все инвестиции, они не увидят его до 30 лет, пока он не защитится. Для нас это важно", - заключил Дерипаска.
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ОбществоРоссияОлег Дерипаска
 
 
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