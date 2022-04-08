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На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 08.04.2022
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На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании"
На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 08.04.2022
На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании"
Все школы Чукотки эвакуированы после анонимной угрозы о "минированиях", сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:30
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происшествия
хабаровск
россия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Все школы Чукотки эвакуированы после анонимной угрозы о "минированиях", сообщает региональное правительство.В пятницу на Дальнем Востоке также сообщили о "минировании" школ Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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хабаровск
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происшествия, хабаровск, россия, чукотка
06:30 08.04.2022
 
На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании"

На Чукотке эвакуировали все школы из-за анонимной угрозы о "минировании"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Все школы Чукотки эвакуированы после анонимной угрозы о "минированиях", сообщает региональное правительство.
"В департамент образования Чукотского АО сегодня поступило электронное сообщение о минировании всех школ округа. Оперативно проведена эвакуация, на местах работают службы реагирования. Здания тщательно обследуются", - говорится в сообщении.
В пятницу на Дальнем Востоке также сообщили о "минировании" школ Хабаровска.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 10:32
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
 
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