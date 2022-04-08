https://ria.ru/20220408/chukotka-1782424062.html

На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании"

На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 08.04.2022

На Чукотке эвакуировали все школы из-за сообщения о "минировании"

Все школы Чукотки эвакуированы после анонимной угрозы о "минированиях", сообщает региональное правительство. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:30

2022-04-08T06:30

2022-04-08T06:30

происшествия

хабаровск

россия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Все школы Чукотки эвакуированы после анонимной угрозы о "минированиях", сообщает региональное правительство.В пятницу на Дальнем Востоке также сообщили о "минировании" школ Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220406/shkoly-1782025194.html

хабаровск

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия, чукотка