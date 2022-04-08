https://ria.ru/20220408/chipy-1782541342.html
Биопротезы с чипами билайна позволят запускать игры и управлять умным домом
Биопротезы с чипами билайна позволят запускать игры и управлять умным домом - РИА Новости, 08.04.2022
Биопротезы с чипами билайна позволят запускать игры и управлять умным домом
Биотические протезы, созданные резидентом Сколково "Моторика", в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от билайна, которые позволят владельцу управлять... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:33
2022-04-08T15:33
2022-04-08T15:33
билайн
вымпелком
технологии
сколково
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Биотические протезы, созданные резидентом Сколково "Моторика", в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от билайна, которые позволят владельцу управлять "умным домом", тренировать "кибер-руки" в виртуальной реальности и даже играть в видеоигры, сообщает пресс-служба билайна.По словам разработчиков, уже сегодня благодаря установке в бионические протезы модулей eSIM и Bluetooth можно удаленно контролировать процесс реабилитации и развивать мониторинг "умных" устройств, которые встроены в тело человека - пациенту не нужно ездить в реабилитационный центр, так как всю информацию с протеза врач видит в личном кабинете пациента в "облаке". Кроме этого, кибер-руку можно тренировать в виртуальной реальности, что позволяет людям быстрее научиться работать с предметами, управлять протезами и адаптироваться к пользованию новым гаджетом.Сотрудничество билайна и "Моторики" началось в 2018 году, когда компании запустили уникальный проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных средств реабилитации. Билайн и "Моторика" помогают "киберлюдям" эффективнее пользоваться протезами рук и быстрее привыкать к их функционалу. Протезами от "Моторики" пользуется более 1700 человек в 12 странах мира, компания выпускает 7 видов бионических и тяговых протезов: кисти, предплечья и плеча.
https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, технологии, сколково
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Биотические протезы, созданные резидентом Сколково "Моторика", в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от билайна, которые позволят владельцу управлять "умным домом", тренировать "кибер-руки" в виртуальной реальности и даже играть в видеоигры, сообщает пресс-служба билайна.
"С помощью встроенных в протез руки модулей можно будет управлять "умным" домом, работать с соцсетями, играть и многое другое. "Моторика" стал первым крупным партнером, позволившим билайн стать полноценным игроком в сегменте телемедицины за счет уникальной синергии технологий оператора и платформы телереабилитации Attilan. В планах на 2022 год – обеспечить "умными" протезами порядка 800 человек с ампутацией и врожденными особенностями и подключить их с помощью технологий билайн к системе удаленной реабилитации", - говорится в сообщении.
По словам разработчиков, уже сегодня благодаря установке в бионические протезы модулей eSIM и Bluetooth можно удаленно контролировать процесс реабилитации и развивать мониторинг "умных" устройств, которые встроены в тело человека - пациенту не нужно ездить в реабилитационный центр, так как всю информацию с протеза врач видит в личном кабинете пациента в "облаке". Кроме этого, кибер-руку можно тренировать в виртуальной реальности, что позволяет людям быстрее научиться работать с предметами, управлять протезами и адаптироваться к пользованию новым гаджетом.
"Телеметрия в протезах позволяет анализировать и подбирать процесс реабилитации индивидуально под каждого пользователя. Базу данных в будущем можно будет использовать для разработки новых устройств с искусственным интеллектом", - уточнили в билайне.
Сотрудничество билайна и "Моторики" началось в 2018 году, когда компании запустили уникальный проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных средств реабилитации. Билайн
и "Моторика" помогают "киберлюдям" эффективнее пользоваться протезами рук и быстрее привыкать к их функционалу. Протезами от "Моторики" пользуется более 1700 человек в 12 странах мира, компания выпускает 7 видов бионических и тяговых протезов: кисти, предплечья и плеча.