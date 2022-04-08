https://ria.ru/20220408/chipy-1782541342.html

Биопротезы с чипами билайна позволят запускать игры и управлять умным домом

Биопротезы с чипами билайна позволят запускать игры и управлять умным домом - РИА Новости, 08.04.2022

Биопротезы с чипами билайна позволят запускать игры и управлять умным домом

Биотические протезы, созданные резидентом Сколково "Моторика", в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от билайна, которые позволят владельцу управлять... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:33

2022-04-08T15:33

2022-04-08T15:33

билайн

вымпелком

технологии

сколково

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Биотические протезы, созданные резидентом Сколково "Моторика", в 2022 году будут серийно оснащаться IoT-чипами от билайна, которые позволят владельцу управлять "умным домом", тренировать "кибер-руки" в виртуальной реальности и даже играть в видеоигры, сообщает пресс-служба билайна.По словам разработчиков, уже сегодня благодаря установке в бионические протезы модулей eSIM и Bluetooth можно удаленно контролировать процесс реабилитации и развивать мониторинг "умных" устройств, которые встроены в тело человека - пациенту не нужно ездить в реабилитационный центр, так как всю информацию с протеза врач видит в личном кабинете пациента в "облаке". Кроме этого, кибер-руку можно тренировать в виртуальной реальности, что позволяет людям быстрее научиться работать с предметами, управлять протезами и адаптироваться к пользованию новым гаджетом.Сотрудничество билайна и "Моторики" началось в 2018 году, когда компании запустили уникальный проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных средств реабилитации. Билайн и "Моторика" помогают "киберлюдям" эффективнее пользоваться протезами рук и быстрее привыкать к их функционалу. Протезами от "Моторики" пользуется более 1700 человек в 12 странах мира, компания выпускает 7 видов бионических и тяговых протезов: кисти, предплечья и плеча.

https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, сколково