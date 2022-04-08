https://ria.ru/20220408/cherysheva-1782499688.html

Власти Эстонии освободили шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

Власти Эстонии освободили шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву - РИА Новости, 08.04.2022

Власти Эстонии освободили шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

Власти Эстонии отпустили на свободу шеф-редактора информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву, сообщила пресс-служба российского посольства в Таллине. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:21

2022-04-08T13:21

2022-04-08T14:12

эстония

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елена черышева

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Власти Эстонии отпустили на свободу шеф-редактора информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву, сообщила пресс-служба российского посольства в Таллине."Посольству известно, что гражданку России, шеф-редактора "Sputnik Meedia" Е. Е. Черышеву освободили. В настоящее время выясняем подробности и пытаемся с ней связаться", — говорится в публикации. По информации дипмиссии, эстонские спецслужбы задержали Черышеву 6 апреля. Ее подозревали в совершении преступления против мира и нарушении международных санкций.В российском МИД заявили, что обвинения против журналистки абсурдны и демонстрируют только, что эстонские "поборники свободы слова" перешли от тактики запугивания к "государственному террору".Sputnik Meedia начал работу в феврале прошлого года. Его создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который два года назад закрылся из-за угроз эстонской полиции.В начале марта этого года портал объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских властей. По словам Черышевой, на протяжении года банки замораживали зарплаты и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и нелегальной продаже алкоголя. Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а шеф-редактор и сотрудники получали угрозы.

https://ria.ru/20220225/telekanaly-1774969399.html

https://ria.ru/20211110/estoniya-1758438150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, в мире, елена черышева, sputnik эстония