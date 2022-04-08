https://ria.ru/20220408/bundesrag-1782614291.html

Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ

Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ - РИА Новости, 08.04.2022

Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ

В бундесрате ФРГ - палате федеральных земель - одобрили в пятницу принятые ранее германский бундестагом поправки в законодательство, предписывающие... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:13

2022-04-08T21:13

2022-04-08T21:14

экономика

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. В бундесрате ФРГ - палате федеральных земель - одобрили в пятницу принятые ранее германский бундестагом поправки в законодательство, предписывающие компаниям-операторам к 1 октября обеспечить заполняемость газохранилищ на 80%, а к 1 ноября - на 90%.В документе указано, что "прошлой зимой в газовых хранилищах Германии был самый низкий уровень за последние 15 лет", что привело "к резкому росту цен" на "голубое топливо".После начала военной спецоперации России на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

https://ria.ru/20220408/sholts-1782583216.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, берлин (город), германия