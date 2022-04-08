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Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ - РИА Новости, 08.04.2022
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Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ
Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ - РИА Новости, 08.04.2022
Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ
В бундесрате ФРГ - палате федеральных земель - одобрили в пятницу принятые ранее германский бундестагом поправки в законодательство, предписывающие... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:13
2022-04-08T21:14
экономика
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. В бундесрате ФРГ - палате федеральных земель - одобрили в пятницу принятые ранее германский бундестагом поправки в законодательство, предписывающие компаниям-операторам к 1 октября обеспечить заполняемость газохранилищ на 80%, а к 1 ноября - на 90%.В документе указано, что "прошлой зимой в газовых хранилищах Германии был самый низкий уровень за последние 15 лет", что привело "к резкому росту цен" на "голубое топливо".После начала военной спецоперации России на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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экономика, берлин (город), германия
21:13 08.04.2022 (обновлено: 21:14 08.04.2022)
 
Бундесрат одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ

Бундесрат Германии одобрил закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии
Флаги Германии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. В бундесрате ФРГ - палате федеральных земель - одобрили в пятницу принятые ранее германский бундестагом поправки в законодательство, предписывающие компаниям-операторам к 1 октября обеспечить заполняемость газохранилищ на 80%, а к 1 ноября - на 90%.
"На пленарном заседании 8 апреля бундесрат одобрил принятые бундестагом законодательные требования к заполняемости газохранилищ... Поправка к Закону об энергетике призвана обеспечить безопасность поставок газа в Германию... Закон устанавливает минимальные уровни заполнения: они должны составлять 80% на 1 октября, 90% на 1 ноября и 40% на 1 февраля", - говорится в сообщении на сайте бундесрата.
В документе указано, что "прошлой зимой в газовых хранилищах Германии был самый низкий уровень за последние 15 лет", что привело "к резкому росту цен" на "голубое топливо".
После начала военной спецоперации России на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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ЭкономикаБерлин (город)Германия
 
 
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