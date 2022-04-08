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В Госдуме заявили, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее
В Госдуме заявили, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее - РИА Новости, 08.04.2022
В Госдуме заявили, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее
Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T07:22
2022-04-08T07:22
2022-04-08T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.По его словам, освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.Депутат добавил, что в Херсонской области восстанавливается нормальная мирная жизнь."Сегодня население Херсонской области рассказывает об ужасах и зверином отношении украинских национальных батальонов. Но теперь это все в прошлом. Люди находятся под охраной российских Вооруженных сил", - подчеркнул Шеремет.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, украина
В Госдуме заявили, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие. Жизнь в них будет меняться к лучшему. Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией", - сказал Шеремет.
По его словам, освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.
Депутат добавил, что в Херсонской области
восстанавливается нормальная мирная жизнь.
"Сегодня население Херсонской области рассказывает об ужасах и зверином отношении украинских национальных батальонов. Но теперь это все в прошлом. Люди находятся под охраной российских Вооруженных сил", - подчеркнул Шеремет.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.