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Россия борется за свое будущее так же, как при Петре I, считает историк - РИА Новости, 08.04.2022
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Россия борется за свое будущее так же, как при Петре I, считает историк
Россия борется за свое будущее так же, как при Петре I, считает историк - РИА Новости, 08.04.2022
Россия борется за свое будущее так же, как при Петре I, считает историк
Россия сейчас борется за свое будущее так же, как при Петре I, противодействуя угрозам со стороны Запада, считает председатель правления Российского... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:51
2022-04-08T03:56
россия
в мире
петр i
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия сейчас борется за свое будущее так же, как при Петре I, противодействуя угрозам со стороны Запада, считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.К началу царствования Петра российское государство представляло для других европейских стран, в первую очередь для Швеции, с одной стороны, угрозу их экспансионистским планам, а с другой стороны - "лакомый кусок", отметил Могилевский в интервью РИА Новости. Поэтому Петру I пришлось проводить масштабные реформы, направленные на развитие России, в том числе на усиление ее армии, добавил собеседник агентства.По словам Могилевского, самое главное, в чем у Петра I не было выбора – это в том, быть ли России или не быть. "Для Петра Россия была высшей ценностью, это, по-моему, очевидно. И в тех условиях вся его жизнь, вся его государственная деятельность была направлена на спасение России в буквальном смысле слова, я на этом настаиваю, и на создание условий для ее развития, прежде всего экономического", - сказал историк.По его словам, он согласен с тем, что угроза не только развитию, но и просто существованию России, которая исходила от Швеции при Петре I, очень схожа с угрозами, возникшими для современной России со стороны Запада. "Более того, я здесь вижу прямую историческую связь петровских времен с теми событиями, через которые сейчас проходит наша страна", - отметил он."Президент Владимир Путин неоднократно, последовательно и подробно давал оценку ситуации на Украине. Я особенно выделю его прошлогоднюю статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Все, о чем он говорил и писал, свидетельствует о том, что глава нашего государства, как и Петр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять", - сказал Могилевский.По мнению историка, показательно, что президент РФ в свое время называл Петра первым среди национальных лидеров, которые вызывают у него восхищение. "И я считаю символичным, что глава нашего государства в год 350-летия Петра действует очень по-петровски, и сейчас вновь решается судьба России. Сама история на нашей стороне", - подчеркнул собеседник агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Русский царь, первый император Российской империи Петр I (1672-1725) провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни.Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене. В долгой Северной войне (1700-1721) Россия под руководством Петра I добилась полной победы, получила выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить непосредственные связи с западными странами. По итогам войны в 1721 году Россия была провозглашена империей.
https://ria.ru/20220331/rossiya-1781128797.html
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россия, в мире, петр i, владимир путин, общество
03:51 08.04.2022 (обновлено: 03:56 08.04.2022)
 
Россия борется за свое будущее так же, как при Петре I, считает историк

Историк Могилевский: Россия сейчас борется за свое будущее так же, как при Петре I

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели на Берсеневской набережной в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия сейчас борется за свое будущее так же, как при Петре I, противодействуя угрозам со стороны Запада, считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
К началу царствования Петра российское государство представляло для других европейских стран, в первую очередь для Швеции, с одной стороны, угрозу их экспансионистским планам, а с другой стороны - "лакомый кусок", отметил Могилевский в интервью РИА Новости. Поэтому Петру I пришлось проводить масштабные реформы, направленные на развитие России, в том числе на усиление ее армии, добавил собеседник агентства.
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По словам Могилевского, самое главное, в чем у Петра I не было выбора – это в том, быть ли России или не быть. "Для Петра Россия была высшей ценностью, это, по-моему, очевидно. И в тех условиях вся его жизнь, вся его государственная деятельность была направлена на спасение России в буквальном смысле слова, я на этом настаиваю, и на создание условий для ее развития, прежде всего экономического", - сказал историк.
"И вот эта готовность Петра, опираясь на внутренние силы России, на энергию народа, на богатейший потенциал территории, во имя собственного существования на этой земле бросить вызов всем остальным, раз уж так пришлось, во многом заложила основы государственной ментальности российского народа. Ради своего существования и развития мы с петровских времен не боялись встать против кого бы то ни было", - добавил Могилевский.
По его словам, он согласен с тем, что угроза не только развитию, но и просто существованию России, которая исходила от Швеции при Петре I, очень схожа с угрозами, возникшими для современной России со стороны Запада. "Более того, я здесь вижу прямую историческую связь петровских времен с теми событиями, через которые сейчас проходит наша страна", - отметил он.
"Президент Владимир Путин неоднократно, последовательно и подробно давал оценку ситуации на Украине. Я особенно выделю его прошлогоднюю статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Все, о чем он говорил и писал, свидетельствует о том, что глава нашего государства, как и Петр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять", - сказал Могилевский.
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По мнению историка, показательно, что президент РФ в свое время называл Петра первым среди национальных лидеров, которые вызывают у него восхищение. "И я считаю символичным, что глава нашего государства в год 350-летия Петра действует очень по-петровски, и сейчас вновь решается судьба России. Сама история на нашей стороне", - подчеркнул собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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Русский царь, первый император Российской империи Петр I (1672-1725) провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни.
Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене. В долгой Северной войне (1700-1721) Россия под руководством Петра I добилась полной победы, получила выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить непосредственные связи с западными странами. По итогам войны в 1721 году Россия была провозглашена империей.
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