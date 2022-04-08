19:52 08.04.2022 (обновлено: 20:43 08.04.2022)
Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи из-за действий Украины
Спикер парламента Грузии Папуашвили отказался от посещения Бучи из-за действий Украины
Украинские военные в городе Буча
ТБИЛИСИ, 8 апр — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области, где Украина ранее устроила провокацию, из-за разногласий с правительством страны.
"Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства. На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным", — заявил парламентарий в своем обращении.
Ранее временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук пригласил Папуашвили в Бучу. За несколько дней до этого вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телекомпании "Формула" обвинила Грузию в предоставлении своей территории России "для контрабанды военной техники и запчастей".
Представители грузинских властей, в свою очередь, отвергли обвинения и указали, что высказывания чиновницы о контрабанде оружия — результат давления со стороны соратников экс-президента Михаила Саакашвили, находящихся на Украине.
В конце прошлой недели западные и украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город покинули российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих кадров.
В Минобороны России назвали появившиеся материалы постановкой и провокацией, подчеркнув, что за все время, пока Буча находилась под контролем российской армии, ни один мирный житель не пострадал от насильственных действий. В ведомстве также отметили, что российские подразделения полностью вышли из города 30 марта, тогда как все "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и представители украинских телеканалов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российские военные выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.