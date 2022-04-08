https://ria.ru/20220408/bucha-1782431966.html

Эксперт: изучение соцсетей за март не подтвердило данные о событиях в Буче

Эксперт: изучение соцсетей за март не подтвердило данные о событиях в Буче - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперт: изучение соцсетей за март не подтвердило данные о событиях в Буче

Исследователи из МГИМО изучили в соцсетях основные сообщества, связанные с провокацией в украинском городе Буча, и не обнаружили ни одной фотографии с телами... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:27

2022-04-08T08:27

2022-04-08T11:50

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Исследователи из МГИМО изучили в соцсетях основные сообщества, связанные с провокацией в украинском городе Буча, и не обнаружили ни одной фотографии с телами погибших, сделанной в марте, когда там находились российские войска, рассказал РИА Новости доктор политических наук Алексей Токарев.Как утверждала газета The New York Times, не менее 12 мертвых тел лежали на улицах Бучи с 11 марта. Кроме того, издание ссылалось на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies от 19 марта, где якобы есть те же погибшие. Токарев обратил внимание на то, что Maxar Technologies, по их собственному заверению, обеспечивает 90 процентов геопространственных данных, используемых американским правительством для обеспечения нацбезопасности и безопасности войск при сухопутных операциях."Сопоставив снимки и "Яндекс.Карты", мы установили, что место, где якобы лежат тела, это пересечение улиц Яблонской и Вокзальной", — рассказал Токарев.После этого исследователи изучили в соцсетях и телеграме шесть основных местных сообществ. Оказалось, что за весь март там не появилось буквально ни одного фото или видео, запечатлевших погибших на Яблонской — притом что есть снимки мертвых тел из других районов города, в том числе убитых российских солдат."Кто-то скажет, что местные жители, когда город был под контролем российских военных, боялись выходить из дома фотографировать мертвых. Однако есть факты, которые эту логику разбивают: из разных районов Украины, подконтрольных Вооруженным силам России, есть достаточно много разного видео. По всей Украине мы видим видео и фото, где местные с разной степенью ненависти и к Вооруженным силам, и к России, и к россиянам постят тела, издевательства над пленными, разрушенную технику. Почему жители Бучи должны отличаться от украинцев какой-то особенной осторожностью?" — предположил эксперт. Он напомнил об известном видео, где местная блогерша кидает коктейль Молотова в российскую колонну, но из-за неосторожности огонь попадает на ее же машину."А в Буче почему-то конкретных постов с Яблонской нет", — сказал Токарев.По его словам, первое видео, на котором появляются тела на Яблонской, датируется только вечером 1 апреля — то есть его сняли уже после ухода российских войск."Это видео, записанное на смартфон, в машине, едущей на небольшой скорости. Оно появляется в местном паблике вечером 1 апреля. И дальше это видео будет распространяться по всему миру. Это самое первое видео с трупами на Яблонской в принципе, которое вообще есть", — пояснил Токарев.Он подчеркнул, что эта запись появилась значительно позже ухода российских военных."Я бы предположил, что 31 марта что-то произошло — после того как наши из Бучи вышли", — добавил эксперт.Второго апреля опубликовали видео от Национальной полиции Украины. На ролике длительностью семь минут 48 секунд видно, как полицейские заходят в оставленный россиянами город, но и тут нет такого количества погибших — только в одном месте мелькает мертвое тело в машине.Коллеги Токарева сопоставили видео из полиции с "Яндекс.Картами" и Google Maps и восстановили маршрут по улицам Бучи. Всего в ролике 13 разных локаций."От перекрестка Вокзальная — Новое шоссе, где точно были офицеры НПУ, до перекрестка Вокзальная — Яблонская, где на видео лежали тела, — 1,73 километра", — рассказал собеседник агентства.Почему полицейские не стали осматривать место якобы массовой гибели мирных граждан — вопрос открытый, отметил он. Зато в видео фигурируют местные жители, приветствующие полицейских, и никто из них не говорит о погибших."Если мы допускаем, что этот перекресток был завален телами <…> Четырнадцать человек нацполицию встречают, говорят, что русские ушли, а вы пришли, красавцы, мы очень ждали вас, — и ни один не говорит про тела. Вот ни один", — рассказал Токарев, добавив, что ни травм, ни просто шокового состояния у местных жителей не заметно.Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что 2 апреля появились первые дневные фото Бучи в аккаунте Генштаба ВСУ."Оторванная башня танка, разрушенные мосты, сгоревший магазин, опустевшие улицы, детская игрушка под колесами машины. Количество трупов на улицах: ноль", — написал он в телеграм-канале "Безопасность и безумие".Еще один источник — интервью депутата городского совета Бучи, добровольца территориальной обороны Катерины Украинцевой от 3 апреля. Она признавалась, что сама никаких "расстрелов" не видела, а "те, кто лежат на Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы". Кто вел стрельбу, Украинцева не уточнила."Почему-то ее заявления не распространяют все мировые медиа, которые рассказывают, что мы расстреляли людей в Буче", — заключил Токарев.На прошлой неделе украинские СМИ распространили фото и видео с телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. В российском Минобороны заявили, что это очередная провокация. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к ее аргументации. В МИД обратили внимание на то, что западные политики даже не попытались проверить истинность материалов, но сразу обвинили Россию, и, таким образом, они несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781749921.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781708950.html

https://ria.ru/20220403/bucha-1781583815.html

https://ria.ru/20220408/voyna-1782382462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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